Azioni Monday.com - BorsaInside.com

Giornata nera per Monday.com, che ha visto il proprio titolo affondare nelle contrattazioni pre–market di lunedì, lasciando sul terreno quasi il 19 per cento. A scatenare la fuga degli investitori non sono stati i risultati appena pubblicati, anzi superiori alle stime, ma le previsioni molto più caute per il quarto trimestre, giudicate troppo deboli rispetto alle attese di Wall Street.

Nel dettaglio, la società ha chiuso il terzo trimestre con un utile di 1,16 dollari per azione, un risultato nettamente migliore rispetto ai 0,88 dollari previsti dagli analisti. Anche i ricavi, saliti a 316,9 milioni di dollari, hanno superato le aspettative che si fermavano a 312,3 milioni.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte della redditività operativa, Monday.com ha registrato un utile operativo non GAAP di 47,5 milioni di dollari, con un margine del 15 per cento, il più alto mai raggiunto dall’azienda.

I co–fondatori e co–CEO Roy Mann ed Eran Zinman hanno sottolineato come questi numeri confermino “la solidità dell’esecuzione e l’efficacia della strategia di crescita nel segmento enterprise, affiancata da un ampliamento costante dell’offerta”. Sulla stessa linea il CFO Eliran Glazer, che ha evidenziato come il trimestre abbia segnato “il massimo livello di profitto operativo non GAAP nella storia di Monday.com”.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

A pesare sulle azioni è però l’outlook per il trimestre in corso. La società prevede ricavi compresi tra 328 e 330 milioni di dollari, al di sotto della stima media degli analisti fissata a 333,8 milioni. Anche l’utile operativo non GAAP è atteso in frenata, tra 36 e 38 milioni, con un margine stimato intorno all’11-12 per cento.

Per l’intero 2025, Monday.com vede ricavi da 1,23 miliardi di dollari, una guidance sostanzialmente in linea con il consenso, mentre l’utile operativo non GAAP dovrebbe attestarsi tra 167 e 169 milioni, pari a un margine di circa il 14 per cento. La società prevede inoltre un flusso di cassa libero rettificato compreso tra 330 e 334 milioni, per un margine atteso intorno al 27 per cento.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › CONTO DEMO GRATUITO › Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › APRI DEMO LIVE › Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato › Prova Demo Gratuita › Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato › Conto di pratica › Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.