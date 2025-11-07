Proximus - BorsaInside.com

Giornata difficile per Proximus, con il titolo che ha perso oltre il 5% alla Borsa di Bruxelles dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025. Il gruppo di telecomunicazioni belga ha infatti presentato conti contrastanti: buone performance sul mercato domestico, ma un vero e proprio crollo per la divisione Global, che ha costretto la società a rivedere le sue previsioni per i prossimi esercizi.

L’azienda ha registrato ricavi consolidati per 1,55 miliardi di euro, in flessione del 5,4% su base annua e leggermente sotto le attese di mercato (1,56 miliardi). L’EBITDA si è attestato a 475 milioni, con un calo dell’1% rispetto all’anno precedente, ma in linea con le previsioni. Il punto debole resta il comparto internazionale, che include BICS, Telesign e Mobile 75, dove la contrazione dei ricavi è stata significativa.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Divisione domestica stabile ma Global in affanno

Sul fronte interno, i conti di Proximus restano solidi: ricavi invariati a 1,19 miliardi e un EBITDA domestico in crescita dell’1,8%, fino a 437 milioni, lievemente oltre le attese. L’azienda ha inoltre registrato 45.000 nuovi clienti mobile post-pagato e 12.000 nuovi abbonati broadband, segnale di una base clienti ancora dinamica.

Le difficoltà arrivano invece dal business internazionale: la divisione Global ha riportato un calo del 19,4% dei ricavi (377 milioni di euro) e un EBITDA in caduta del 25,1%, sceso a 38 milioni. Gli analisti di UBS Global Research sottolineano che il gruppo ha già ottimizzato i costi, ma fatica a generare nuove sinergie di ricavo, anche a causa della flessione dei prodotti legati agli SMS legacy, ormai superati dai nuovi standard digitali.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Previsioni tagliate per il 2025 e 2026

Proximus ha confermato gli obiettivi per il mercato domestico, dove prevede ricavi stabili e una crescita dell’EBITDA fino al 2% entro il 2025. Tuttavia, per la divisione Global la società stima ora un calo del 10% dell’EBITDA, contro una precedente forchetta tra il 5% e il 10%. Anche le prime previsioni per il 2026 sono state ridimensionate: l’EBITDA atteso si colloca ora tra 100 e 130 milioni, ben al di sotto del consenso precedente di 176 milioni.

Nel complesso, l’azienda prevede per il gruppo una crescita dell’EBITDA 2025 fino all’1%, leggermente superiore alle stime precedenti (0,7%). Un segnale di fiducia che si accompagna all’aumento delle prospettive di free cash flow organico, ora riviste al rialzo da 58 a 100 milioni di euro, ben oltre il consenso di 54 milioni.

Meno investimenti e incertezza sui dividendi

Parallelamente, Proximus ha annunciato un taglio agli investimenti (Capex) per il 2025, stimati ora in circa 1,25 miliardi di euro rispetto alla precedente previsione di 1,3 miliardi. Una riduzione che, secondo UBS, ha migliorato il cash flow nel breve termine, ma potrebbe non essere sostenibile nel lungo periodo. La banca svizzera mantiene un rating “neutrale” sul titolo, segnalando dubbi sulla tenuta del dividendo di 0,60 euro fino al 2027.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Attesa per la cooperazione con Telenet e Orange

Il rapporto cita anche un nuovo test di mercato avviato dalle autorità belghe per valutare una collaborazione nella rete in fibra tra Proximus e Telenet nelle Fiandre. Un’eventuale approvazione, osserva il documento, rappresenterebbe un potenziale catalizzatore positivo, in quanto ridurrebbe la sovrapposizione infrastrutturale e potrebbe aprire la strada a ulteriori partnership con Orange.

Nonostante la batosta in Borsa, Proximus guarda al futuro con un cauto ottimismo: il rafforzamento della rete domestica e l’espansione della fibra restano le priorità strategiche per ritrovare slancio nel 2026 e riconquistare la fiducia del mercato.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato → CONTO DEMO GRATUITO → Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato → APRI DEMO LIVE → Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato → Prova Demo Gratuita → Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato → Conto di pratica → Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.