Le Borse europee hanno reagito con forte incertezza alla diffusione di indiscrezioni riguardanti una bozza di accordo di pace tra Stati Uniti e Russia, legata al conflitto in Ucraina. Le ipotesi contenute nel documento hanno generato timori tra gli investitori, soprattutto per l’impatto che un eventuale negoziato potrebbe avere sulla domanda futura di armamenti e tecnologie militari, settore che negli ultimi anni aveva beneficiato di un forte interesse.

I titoli più penalizzati sono stati RENK Group AG, che ha registrato un calo di circa il 5,5%, anche a causa di aggiornamenti poco convincenti in occasione del Capital Markets Day. Forte pressione anche su Rheinmetall, con un ribasso vicino al 4,5%, e su Hensoldt, che ha perso oltre il 4,6%. L’effetto domino ha coinvolto tutto il comparto difesa, evidenziando un’improvvisa inversione del sentiment di mercato.

Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, la bozza conterrebbe 28 proposte che, per struttura e contenuti, richiamerebbero alcune richieste già avanzate da Mosca a inizio 2022.

Il documento, che secondo Axios e AFP sarebbe stato elaborato da funzionari statunitensi e russi con il sostegno politico dell’ex Presidente Donald Trump, non prevederebbe un coinvolgimento diretto di Kiev nella fase iniziale delle discussioni.

Tra i punti cardine si parlerebbe di possibile rinuncia dell’Ucraina alla Crimea e alle regioni del Donbas, mentre le linee di contatto a Kherson e Zaporizhzhia rimarrebbero congelate, creando una sorta di stabilizzazione territoriale.

Sarebbe inoltre prevista una drastica riduzione dell’esercito ucraino, fino a un massimo di 600.000 effettivi, oltre al divieto permanente di ingresso nella NATO e alla proibizione per le truppe dell’Alleanza Atlantica di stazionare in territorio ucraino. L’unico supporto militare europeo, secondo la bozza, verrebbe posizionato in Polonia.

Sul fronte economico, la proposta includerebbe lo sblocco di circa 100 miliardi di dollari di beni russi congelati, da destinare alla ricostruzione dell’Ucraina. Sarebbero previste anche garanzie di sicurezza americane non meglio definite e un graduale reinserimento della Russia nell’economia globale, con possibile rimozione progressiva delle sanzioni internazionali.

Le reazioni da Kiev sono state immediate e dure: diversi funzionari ucraini hanno definito il piano come una “cancellazione dell’Ucraina come Stato sovrano”, giudicandolo inaccettabile dal punto di vista politico e costituzionale. Le indiscrezioni sono emerse proprio mentre il Presidente Volodymyr Zelenskyy era impegnato in un incontro con una delegazione militare degli Stati Uniti, guidata dal Segretario dell’Esercito Dan Driscoll.

Il clima di incertezza ha condizionato anche altri mercati. L’oro, storicamente bene rifugio in fasi di tensione geopolitica, ha risentito di prese di profitto, mentre gli investitori valutano se un eventuale accordo diplomatico possa ridurre i rischi globali. Al contrario, i Future sul Petrolio WTI hanno accentuato la fase ribassista, riflettendo aspettative di un minore premio al rischio legato alle tensioni internazionali.

Nello stesso momento, il sentiment complessivo sui mercati rimane fragile, anche per le preoccupazioni legate alla sostenibilità del rally tecnologico guidato dall’intelligenza artificiale. Il comparto difesa, finora uno dei più solidi nelle piazze europee, potrebbe ora affrontare un cambio di rotta significativo se dovessero emergere conferme più concrete sul fronte diplomatico.

