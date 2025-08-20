Azioni K+S - BorsaInside.com

Le azioni di K+S AG (ETR: SDFGn) hanno registrato un calo del 4% nella seduta di mercoledì, dopo che Berenberg ha declassato il titolo a “vendere” e abbassato il target price da 17€ a 11€ per azione. Secondo la banca d’investimento, il ciclo rialzista delle materie prime agricole e dei prezzi del potassio sarebbe ormai giunto al termine, aprendo una fase complessa per l’azienda tedesca.

Declassamento e motivazioni della revisione

Gli analisti di Berenberg hanno spiegato che prezzi più bassi delle colture, un’offerta globale in crescita e costi di produzione elevati in Germania metteranno pressione sui margini di K+S nei prossimi anni. Nonostante nei mesi precedenti le raccomandazioni fossero state prevalentemente di “acquisto”, il nuovo scenario macroeconomico ha spinto la banca a ribaltare la propria posizione, sottolineando che non esistono più le condizioni per sostenere valutazioni ottimistiche.

Al 19 agosto, il titolo ha chiuso la seduta a 12,39€ su Xetra, con una capitalizzazione di mercato pari a circa 2,2 miliardi di euro.

Pressione sul mercato dei fertilizzanti

Un altro elemento che pesa sulle prospettive di K+S è la dinamica del mercato del potassio, componente fondamentale per i fertilizzanti. Berenberg ha segnalato che negli Stati Uniti è stata raggiunta una superficie record di 95 milioni di acri coltivati a mais, un dato che inizialmente potrebbe sostenere la domanda di fertilizzanti, ma che rischia di spingere al ribasso i prezzi del mais e, di conseguenza, ridurre la redditività degli agricoltori. Questo potrebbe avere un impatto diretto sulla domanda di potassio.

I prezzi del potassio granulare in Brasile hanno già subito un crollo, passando da 1.200 dollari per tonnellata nel 2022 agli attuali 355 dollari, con la possibilità di ulteriori ribassi. Il motivo è legato ai costi di produzione della miniera Jansen di BHP, stimati tra 105 e 120 dollari a tonnellata, che fissano nuovi punti di riferimento per il mercato.

L’arrivo di nuova capacità produttiva

La pressione sui prezzi potrebbe intensificarsi nei prossimi anni. Il progetto Jansen, nonostante ritardi di sei mesi e un aumento dei costi, dovrebbe comunque aggiungere oltre 4 milioni di tonnellate di potassio nella prima fase di produzione, con la possibilità di raddoppiare la capacità successivamente. Secondo Berenberg, questa espansione potrebbe mettere sotto forte pressione i prezzi di mercato a partire dal 2027.

Stime sugli utili in netto calo

La banca ha rivisto significativamente al ribasso le previsioni sugli utili di K+S. Per il 2026 prevede un EBITDA di circa 624 milioni di euro, mentre per il 2027 la stima scende a 563 milioni, valori rispettivamente inferiori del 7% e del 20% rispetto al consenso Bloomberg.

Anche le stime sugli utili ricorrenti per azione (EPS) subiscono un taglio drastico: si passa da 0,32€ nel 2025 a soli 0,09€ nel 2027. Secondo Berenberg, la produzione di potassio ad alto costo in Germania rende K+S particolarmente vulnerabile in uno scenario di prezzi in discesa.

Prospettive per il settore

Il declassamento di Berenberg non riguarda solo K+S, ma mette in evidenza una fragilità strutturale del settore. Dopo il boom post-pandemia dei mercati agricoli, l’ingresso di nuova capacità produttiva e la pressione sui prezzi stanno delineando un contesto meno favorevole per i produttori di fertilizzanti.

