Le azioni di Ocado hanno subito un tonfo di oltre il 10% a Londra dopo che Kroger, il colosso americano della grande distribuzione e partner strategico dell’azienda britannica, ha annunciato una revisione della propria strategia sui magazzini automatizzati.

La notizia ha acceso i riflettori sul futuro della partnership e sull’evoluzione del modello logistico che, fino a oggi, aveva rappresentato uno dei pilastri della crescita del gruppo.

Secondo l’aggiornamento relativo al secondo trimestre fiscale, Kroger ha registrato un aumento del 16% nelle vendite online, con un risultato particolarmente positivo per le consegne a domicilio, che per la prima volta hanno superato i servizi di ritiro in negozio e le soluzioni gestite tramite Instacart. L’azienda ha sottolineato anche un miglioramento della redditività sia per la consegna che per il ritiro rispetto al trimestre precedente.

Nonostante i numeri in crescita, i vertici di Kroger hanno ribadito che i punti vendita fisici restano la risorsa più importante della rete distributiva. L’utilizzo dei negozi esistenti come hub per l’evasione degli ordini online, infatti, consente di abbattere i costi dell’ultimo miglio e di mantenere i prodotti più vicini ai consumatori.

Al momento, circa il 97% dei supermercati della catena è già in grado di garantire consegne in meno di due ore attraverso Instacart, con un numero crescente di clienti disposti a pagare un extra per opzioni di consegna più rapide.

Parallelamente, Kroger ha avviato una revisione sito per sito della propria rete di centri di evasione automatizzati (CFC) per valutare la sostenibilità di ogni struttura. Dai primi dati emerge che i magazzini situati in aree ad alta densità urbana ottengono risultati migliori rispetto a quelli in regioni meno popolate. Un aggiornamento più dettagliato sulla strategia complessiva è atteso nel corso del terzo trimestre.

Per Ocado, che fornisce la tecnologia alla base dei CFC di Kroger, la situazione apre interrogativi sul futuro. La società ha recentemente presentato soluzioni ibride, pensate per integrarsi direttamente negli spazi dei negozi tradizionali, ma non ha ancora annunciato clienti per questo nuovo modello. Secondo una nota di Barclays, l’incertezza potrebbe mettere in dubbio la realizzazione dei restanti dieci centri previsti dall’accordo iniziale.

Gli analisti della banca hanno confermato il giudizio “underweight” sul titolo Ocado, pur mantenendo una visione positiva sul settore internet europeo nel suo complesso. Intanto, la caduta in Borsa riflette i dubbi degli investitori sulla capacità del gruppo britannico di espandersi negli Stati Uniti senza un pieno supporto da parte di Kroger.

