Le azioni di Signify, leader mondiale nel settore dell’illuminazione connessa, hanno registrato una pesante perdita nella seduta di venerdì, affondando di quasi il 12% sul listino di Amsterdam. Alla base del crollo, un calo delle vendite del secondo trimestre 2025, fortemente penalizzato dall’impatto sfavorevole dei tassi di cambio.

I risultati del secondo trimestre 2025: vendite giù del 4,4%

Nel periodo aprile-giugno, Signify ha registrato ricavi per 1,418 miliardi di euro, in lieve calo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il dato si è mantenuto in linea con le attese del mercato, che stimava un fatturato di 1,415 miliardi. Tuttavia, la flessione delle vendite del 4,4% ha evidenziato le difficoltà che l’azienda sta affrontando sul piano internazionale.

A pesare maggiormente sono stati i venti contrari sul fronte valutario: l’indebolimento dello yuan cinese e del dollaro statunitense ha eroso circa tre punti percentuali di ricavi, riducendo il margine operativo.

Calo dell’EBITA e ristrutturazione interna

L’EBITA rettificato è sceso a 110 milioni di euro, in calo del 6,5% rispetto all’anno scorso e al di sotto delle previsioni degli analisti, che indicavano 116 milioni. Secondo l’azienda, la redditività è stata penalizzata da un maggiore assorbimento dei costi in alcune aree operative, oltre che da investimenti strategici mirati a stimolare la crescita futura.

Signify ha anche avviato un processo di ristrutturazione dell’organico, che ha portato a una riduzione del personale del 6% su base annua, scendendo a 29.456 dipendenti. Questo intervento è stato legato alla diminuzione dei volumi produttivi e alla razionalizzazione delle attività in alcune aree geografiche.

Prospettive per il 2025: crescita contenuta, attenzione alla redditività

Nonostante le difficoltà attuali, l’azienda ha confermato le previsioni per l’intero anno, puntando a una crescita a cifra singola bassa nelle vendite, escludendo il segmento Conventional, considerato ormai residuale.

Per quanto riguarda i margini, Signify ha comunicato una nuova guidance per l’EBITA 2025, che si attesterà in un range tra il 9,6% e il 9,9%. Il management ha sottolineato il buon andamento del comparto Professional in Nord America e la domanda costante per i prodotti connessi destinati al consumo domestico, due leve fondamentali per mantenere slancio nei prossimi trimestri.

Reazione dei mercati

La risposta degli investitori non si è fatta attendere: il titolo Signify ha perso l’11,9% nella seduta mattutina di venerdì, attestandosi a 20,26 euro per azione. Un segnale chiaro di preoccupazione per la tenuta dei margini e per la capacità dell’azienda di superare le sfide macroeconomiche globali.

Nonostante ciò, l’outlook resta stabile e la società continua a puntare sull’innovazione e sulla digitalizzazione dell’illuminazione come motori di crescita nel lungo periodo.

