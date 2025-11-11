DCC - BorsaInside.com

Le azioni DCC Plc hanno chiuso in rialzo grazie a una semestrale solida e perfettamente allineata alle attese del mercato. Il colosso dublinese della distribuzione, del marketing e dei servizi ha infatti pubblicato i risultati dei primi sei mesi dell’esercizio fiscale 2026, confermando l’impostazione positiva del management e ribadendo le previsioni per l’intero anno.

Nel semestre chiuso a settembre 2025 il gruppo ha generato un utile operativo rettificato di 207 milioni di sterline, contro i 219 milioni registrati un anno prima. La flessione del 5,4 percento sulle attività continuative riflette soprattutto la debolezza del comparto Products, penalizzato da condizioni climatiche insolitamente miti e da un confronto sfavorevole con il forte 2024, oltre che dalla precedente uscita dal mercato di Hong Kong.

I ricavi si sono attestati a 7,38 miliardi di sterline, in diminuzione del 7,1 percento. Nonostante ciò, il consiglio ha approvato un dividendo intermedio di 69,5 pence, in crescita del 5 percento e segnale della fiducia nella generazione di cassa.

Il semestre ha mostrato due volti: un primo trimestre debole, con margini negativi, seguito da un secondo trimestre più dinamico che ha riportato il gruppo in crescita. Complessivamente, l’espansione organica è scesa del 4,8 percento, mentre l’impatto di acquisizioni e cambi valutari è stato marginale (rispettivamente -0,5 e -0,1 percento).

Guardando alle singole divisioni, il quadro è molto eterogeneo:

Mobility ha registrato un progresso organico del 2,8 percento

ha registrato un progresso organico del 2,8 percento Energy Services ha messo a segno un robusto +8,5 percento

ha messo a segno un robusto +8,5 percento Products è crollato del 12,8 percento

è crollato del 12,8 percento Tecnologia ha visto l’utile operativo scendere del 6,9 percento, con un calo organico contenuto al 2,4 percento

Oltre ai numeri, DCC ha attirato l’attenzione degli investitori con una mossa finanziaria di grande rilievo: il gruppo lancerà a breve un programma di riacquisto azionario da 600 milioni di sterline, destinato a concludersi entro dicembre 2025. Parallelamente, nel semestre sono stati investiti circa 50 milioni di sterline in acquisizioni nel settore del gas liquido in Austria e nel Regno Unito, a conferma della strategia di crescita tramite consolidamento.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno lodato i progressi nei piani di integrazione in Nord America, definendoli “in linea con gli obiettivi”. La banca d’affari non si aspetta modifiche alle stime di consenso dopo il completamento del buyback.

Nel frattempo, DCC prosegue il percorso di semplificazione del portafoglio avviato negli ultimi anni: dopo aver ceduto le attività Healthcare e Informatica, il gruppo intende finalizzare entro il 2026 la vendita del business residuo nel settore Tecnologia.

Per l’intero anno fiscale, la società non ha modificato l’outlook e prevede una crescita dell’utile operativo su base continuativa, insieme a nuovi passi avanti sul piano strategico. Le stime raccolte dalla stessa DCC indicano un utile operativo atteso di 627 milioni di sterline e un utile per azione rettificato di 434 pence. Le previsioni di Morgan Stanley sono quasi identiche (625 milioni e 431 pence).

Nel complesso, l’aggiornamento semestrale è stato giudicato stabile e incoraggiante, soprattutto considerando che il periodo aprile-settembre è storicamente il meno rilevante per i risultati di DCC. La reazione positiva del mercato conferma che gli investitori apprezzano sia la tenuta dei conti sia la chiarezza della strategia a medio termine.

