Il titolo Delivery Hero SE è tornato sotto i riflettori dei mercati finanziari, registrando un rialzo superiore all’8% dopo le indiscrezioni secondo cui diversi investitori istituzionali starebbero chiedendo una profonda revisione strategica del gruppo. L’obiettivo? Valutare opzioni concrete per rilanciare il valore aziendale, dopo un periodo difficile caratterizzato da perdite e calo di capitalizzazione.

Negli ultimi dodici mesi l’azione ha infatti perso oltre il 50% del suo valore, con un crollo di quasi il 90% rispetto al massimo storico toccato nel 2021. Un tracollo che ha spinto alcuni dei principali azionisti – tra cui Aspex Management, hedge fund di Hong Kong e secondo maggior socio del gruppo con oltre il 5% – a premere per analisi più drastiche: tra le ipotesi in campo ci sono la cessione di intere divisioni, lo scorporo di asset regionali ad alto potenziale o addirittura la vendita dell’intera società.

Secondo fonti vicine alle trattative, anche Broad Peak Investment Advisers, PSquared Asset Management e almeno un grande fondo statunitense avrebbero espresso insoddisfazione per i progressi giudicati insufficienti nella riduzione delle perdite operative e nella valorizzazione del portfolio internazionale.

Gli investitori ritengono che molte attività di Delivery Hero, se gestite o vendute separatamente, potrebbero avere valutazioni nettamente superiori rispetto a quelle riconosciute oggi dal mercato.

Non si tratterebbe del primo tentativo di riorganizzazione: l’azienda ha già provato a cedere alcune business unit, tra cui la filiale di Taiwan, proposta a Uber Technologies senza successo. Ma ora la spinta degli azionisti sembra puntare a una revisione radicale dell’intero gruppo, con l’obiettivo di massimizzare il valore degli asset strategici.

Tra i potenziali acquirenti vengono citati Meituan, Grab Holdings e la stessa Uber, tutti colossi interessati a espandere la propria presenza globale nel food delivery e nei servizi locali. L’asset più appetibile resta Baedal Minjok, la piattaforma leader in Corea del Sud, considerata una delle operazioni più redditizie e solide del gruppo.

Le pressioni trovano spazio anche nel quadro normativo: in Germania, gli azionisti che detengono almeno il 5% del capitale possono convocare un’assemblea straordinaria e revocare simbolicamente il sostegno al management. Il voto non è giuridicamente vincolante, ma una perdita di fiducia può aprire la strada a cambiamenti di governance e a una maggiore apertura a operazioni straordinarie.

Anche Ajeej Capital, fondo con sede a Dubai e investito sia in Delivery Hero che nella controllata Talabat Holding Plc, avrebbe sollevato il tema del divario tra fondamentali aziendali e valutazioni di mercato, sottolineando come il gruppo disponga di piattaforme ad alta marginalità in più regioni, ma non riesca a trasferire questo valore sugli indicatori finanziari.

Intanto Prosus NV, principale investitore di Delivery Hero con una quota del 27,4%, è impegnato in un piano di riduzione della partecipazione entro agosto 2026, per ottemperare ai requisiti antitrust legati all’acquisizione di Just Eat Takeaway.com. Un movimento che potrebbe ulteriormente ridisegnare la struttura dell’azionariato e aprire nuove opportunità per possibili acquisitori.

In sintesi, l’attenzione degli investitori si concentra ora su tre punti chiave:

Valutare cessioni o scorpori di asset strategici ad alta redditività;

di asset strategici ad alta redditività; Riconsiderare il modello operativo e la governance ;

; Rilanciare il valore del titolo, sfruttando potenziali operazioni di M&A in un mercato in forte consolidamento.

Il futuro di Delivery Hero è dunque in una fase cruciale: tra la pressione degli azionisti, l’interesse dei competitor globali e il progressivo consolidamento del settore, le prossime mosse strategiche potrebbero definire una svolta decisiva per il gruppo tedesco del food delivery.

