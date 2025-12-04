Siemens - BorsaInside.com

Deutsche Bank ha rivisto al ribasso la sua valutazione su Siemens Healthineers, passando da un precedente giudizio di acquisto a una posizione più prudente, hold. Alla base della scelta c’è il crescente timore che la lunga fase di dismissione delle quote da parte di Siemens AG continui a esercitare una pressione significativa sull’andamento del titolo. Contestualmente, il target price è stato ridimensionato da 57 euro a 46 euro.

Secondo Falko Friedrichs, analista di Deutsche Bank, la decisione riflette soprattutto la strategia adottata da Siemens AG, che ha già comunicato l’intenzione di ridurre in modo consistente la propria presenza nel capitale della società attiva nel settore della tecnologia medica.

Al momento, il gruppo detiene circa il 67 percento di Siemens Healthineers, ma mira a scendere fino a una quota vicina al 30 percento tramite un ampio spin-off pari a circa il 30 percento del capitale. Prima di procedere con tale operazione, inoltre, Siemens potrebbe collocare sul mercato un ulteriore 7 percento.

Un elemento che contribuisce all’incertezza è la mancanza di una tempistica definita: secondo Deutsche Bank, l’intero processo potrebbe richiedere mesi, se non anni, lasciando il titolo esposto a un prolungato periodo di volatilità. A ciò si aggiunge il rischio che una parte consistente delle azioni distribuite tramite spin-off finisca in mano a investitori non intenzionati a mantenerle, alimentando così un potenziale riflusso sul mercato.

Friedrichs sottolinea anche un altro punto chiave: Siemens AG ha lasciato intendere che, nel lungo periodo, potrebbe ridurre la propria partecipazione sotto il 20 percento, aprendo la porta a ulteriori possibili vendite di azioni anche dopo la conclusione dello spin-off. Questo scenario configurerebbe un’offerta costante di titoli, fattore che secondo Deutsche Bank potrebbe frenare la capacità di Siemens Healthineers di sovraperformare il mercato fino al completamento dell’intera operazione di alleggerimento della partecipazione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

