Deutsche Bank ha rivisto al rialzo la sua valutazione su Baltic Classifieds Group (LON: BCG), passando da hold a buy e incrementando il prezzo obiettivo da 366p a 373p. La decisione arriva dopo che le azioni della società sono tornate su livelli di valutazione considerati più interessanti, offrendo secondo il broker un punto d’ingresso più favorevole per gli investitori.

Nel suo ultimo aggiornamento, pubblicato in vista dell’assemblea generale annuale, l’analista Gareth Davies ha però segnalato alcune criticità legate al mercato automobilistico estone.

In particolare, l’introduzione di una nuova tassa sulle transazioni e sulla proprietà dei veicoli ha frenato i primi segnali di ripresa, portando i ricavi di Auto24 al di sotto delle attese del management.

Queste difficoltà hanno spinto il gruppo a rivedere al ribasso le previsioni di crescita per l’intero esercizio: i ricavi e gli utili sono ora stimati inferiori del 3-4% rispetto alle precedenti guidance.

Alla luce di questo scenario, Deutsche Bank ha adeguato le proprie proiezioni:

2026E : taglio del 4% alle stime di fatturato, con un impatto analogo sull’EBITDA, penalizzato dagli elevati margini operativi del gruppo.

: taglio del 4% alle stime di fatturato, con un impatto analogo sull’EBITDA, penalizzato dagli elevati margini operativi del gruppo. 2027E e 2028E: correzioni più contenute, con una riduzione dell’EBITDA intorno al 2% per il 2027, dato che le previsioni erano già posizionate sulla fascia bassa del range.

Nonostante l’outlook meno brillante a breve termine, il colosso tedesco ritiene che Baltic Classifieds offra ancora prospettive interessanti sul medio-lungo periodo, grazie alla solidità del modello di business e al recupero atteso dei mercati locali.

