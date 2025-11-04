Telefonica - BorsaInside.com

Le azioni Telefonica sono finite sotto forte pressione, scivolando di circa il 9 percento dopo che il colosso spagnolo delle telecomunicazioni ha annunciato una decisione destinata a far discutere: il dimezzamento del dividendo nel 2026. Una mossa che rientra in un piano più ampio per rafforzare i conti, ridurre il debito e preparare terreno per future operazioni strategiche.

In apertura di seduta, il titolo è precipitato fino a 3,89 euro, segno evidente di quanto la notizia abbia colto il mercato di sorpresa e pesato sul sentiment degli investitori.

Telefonica riduce il dividendo per rafforzare il bilancio e preparare nuove acquisizioni

La società ha comunicato che il dividendo per azione nel 2026 scenderà a 0,15 euro, contro i livelli attuali, per contribuire a riportare il rapporto debito netto EBITDA a 2,5 volte, rispetto all’attuale 2,9 volte.

Il debito netto continua infatti a rappresentare uno dei principali punti critici: 28,2 miliardi di euro a fine terzo trimestre, in aumento rispetto ai 27,6 miliardi di giugno. Un incremento dovuto a investimenti, distribuzioni agli azionisti e maggiori costi operativi.

Per Telefonica la riduzione della leva finanziaria non rappresenta solo un atto difensivo, ma un passo necessario per mantenere flessibilità finanziaria e cogliere opportunità di crescita tramite fusioni e acquisizioni, senza sacrificare la creazione di valore nel lungo periodo.

Nuova guida al 2030: crescita graduale e maggiore attenzione alla cassa

Il nuovo amministratore delegato, Marc Murtra, succeduto a inizio anno a Jose Maria Alvarez Pallete, ha tracciato una roadmap fino al 2030. Il gruppo punta a una crescita annua dei ricavi compresa tra 1,5 percento e 2,5 percento fino al 2028, con un’accelerazione tra 2,5 percento e 3,5 percento tra il 2028 e il 2030.

Sul fronte della generazione di cassa arriva però una nota meno ottimista: la stima di flusso di cassa libero per l’anno scende a 1,9 miliardi di euro, contro aspettative precedenti di stabilità. Lo scorso anno, il gruppo aveva raggiunto 2,6 miliardi di euro.

Trimestrale in chiaroscuro e reazioni degli analisti

I conti del terzo trimestre hanno mostrato un netto rallentamento dell’utile, penalizzato da una svalutazione di 247 milioni di euro legata alla divisione Telefonica Tech. I ricavi sono stati pari a 8,96 miliardi di euro, in linea con il consenso, mentre l’EBITDA rettificato ha leggermente superato le attese attestandosi a 3,07 miliardi.

Secondo gli analisti di Jefferies, il calo del titolo era prevedibile alla luce del taglio del dividendo, della revisione al ribasso del flusso di cassa e di una situazione operativa complessa in Germania. La flessione odierna, sottolineano, riflette principalmente le preoccupazioni sulla struttura finanziaria e sulla necessità di interventi strutturali per sostenere la crescita futura.

