Lufthansa - BorsaInside.com

Il settore delle compagnie aeree europee continua ad attirare l’attenzione degli analisti, e secondo l’ultimo report di JPMorgan, la scelta più solida per gli investitori rimane International Airlines Group (IAG), holding che controlla British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling. La banca d’affari statunitense conferma invece un approccio più prudente su Lufthansa e mantiene una posizione neutrale su Air France-KLM.

IAG meglio posizionata rispetto ai rivali

Secondo l’analista Harry Gowers, IAG si trova in una condizione privilegiata rispetto agli altri vettori perché espone un rischio minore di sovraccapacità sulle rotte europee, soprattutto nel breve raggio. Al contrario, Lufthansa deve fare i conti con una domanda più debole sul fronte transatlantico, in particolare dalle sue tratte principali verso gli Stati Uniti, un mercato che si conferma cruciale per la redditività.

Il mercato UK-USA continua invece a rappresentare un importante bacino di profitti per IAG, che beneficia di una capacità più limitata e di una domanda stabile.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Crescita della capacità a lungo raggio e prospettive di mercato

JPMorgan segnala che la capacità a lungo raggio in Europa aumenterà nella stagione invernale, nonostante un contesto economico debole a livello domestico. Questa crescita, tuttavia, potrebbe essere sostenuta da una maggiore domanda in entrata, in particolare da mercati extraeuropei.

Per quanto riguarda l’andamento delle tariffe, gli analisti prevedono un rallentamento dei prezzi nella seconda parte dell’anno, soprattutto sul traffico transatlantico, dove le tariffe del terzo trimestre dovrebbero risultare meno favorevoli rispetto al passato.

In questo scenario, la banca conferma il rating Overweight su IAG, che resta anche sotto Positive Catalyst Watch per il trimestre in corso, evidenziando la solidità delle sue dinamiche di mercato e la capacità di generare un robusto flusso di cassa da restituire agli azionisti.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Lufthansa in difficoltà: piano di riduzione del personale

La posizione di Lufthansa rimane invece debole, con JPMorgan che mantiene un giudizio Underweight accompagnato da un Negative Catalyst Watch. A peggiorare le prospettive, il vettore tedesco ha annunciato un nuovo piano di riduzione della forza lavoro: entro il 2030 prevede il taglio di circa 4.000 posti di lavoro, soprattutto in Germania e nelle funzioni amministrative.

La decisione è motivata dalla crescente adozione di intelligenza artificiale, digitalizzazione e processi di efficienza che, secondo l’azienda, porteranno a un miglioramento della produttività e a una struttura più snella.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Air France-KLM: valutazione stabile

Diversa la posizione di Air France-KLM, che si mantiene su un livello neutrale. Pur risentendo anch’essa delle dinamiche di sovraccapacità e della pressione sui prezzi, il gruppo franco-olandese non presenta rischi eccessivi tali da giustificare una revisione negativa delle stime.

Migliori Piattaforme di Trading

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.