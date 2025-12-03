Morgan Stanley - BorsaInside.com

Morgan Stanley ha rivisto in modo significativo il proprio giudizio su Novartis e Bayer, segnalando un cambio di tono che riflette sia valutazioni considerate più appetibili sia una maggiore visibilità sui percorsi di crescita delle due big pharma per i prossimi anni.

Novartis: penalizzata dal trimestre, ma con fondamentali più solidi del previsto

Per Novartis, la banca statunitense ha deciso di passare a Overweight, evidenziando come la debolezza del titolo dopo i risultati del terzo trimestre sia stata legata soprattutto a fattori non strutturali. Secondo gli analisti, le pressioni sui prodotti più datati hanno temporaneamente pesato sulle performance, mentre i veri motori della crescita hanno continuato a mostrare dinamiche migliori rispetto alle attese.

Il cosiddetto ciclo di ridimensionamento legato ai marchi legacy sarebbe ormai completamente scontato nelle valutazioni di mercato, e il progressivo spostamento del portafoglio verso terapie ad alto valore starebbe migliorando la visibilità sulle prospettive di medio periodo.

Morgan Stanley prevede un 2026 in crescita contenuta, ma stima un cambiamento di passo già dall’anno successivo, quando nuovi lanci – tra cui il progetto Rhapsido, considerato tra i più promettenti – dovrebbero iniziare a generare un contributo più significativo.

Gli analisti anticipano inoltre un Capital Markets Day del 20 novembre con toni costruttivi, dove il management potrebbe fornire indicazioni più dettagliate sulle traiettorie di espansione.

Dal punto di vista valutativo, Novartis risulta scambiata a un multiplo che Morgan Stanley definisce particolarmente interessante se confrontato con il tasso di crescita annuo composto stimato del 5 percento per i ricavi e del 10 percento per l’utile per azione nel periodo 2026-2029. La banca resta convinta che la combinazione tra pipeline ampia e capacità di esecuzione possa attenuare gli effetti delle future scadenze brevettuali.

Il nuovo target price sale così da 110 a 115 franchi svizzeri.

Bayer: rischio legale in attenuazione e farmaceutica più dinamica

Anche per Bayer Morgan Stanley ha scelto un approccio più ottimista, portando la raccomandazione da Equal-weight a Overweight. La revisione si basa su due fattori chiave: un miglioramento del quadro legale e un ritorno di slancio nel segmento farmaceutico.

Sul fronte giudiziario, la recente posizione dell’Attorney General statunitense rappresenta per la banca un segnale rilevante di riduzione del rischio legato ai contenziosi sul glifosato. Ulteriori elementi di chiarezza sono attesi nel 2026, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti deciderà se valutare o meno il caso Durnell, considerato il passaggio più delicato per gli investitori.

Nel frattempo, la performance positiva di farmaci come Nubeqa e Kerendia suggerisce una fase più stabile e potenzialmente favorevole per la divisione Pharma. Morgan Stanley ritiene che, dopo una pausa nelle revisioni degli utili durante la fine del 2024, il 2026 possa tornare a registrare aggiustamenti al rialzo guidati proprio da questo ramo.

Il target price su Bayer viene quindi rivisto da 29 a 40 euro, segnando un netto miglioramento delle prospettive di rivalutazione del titolo.

