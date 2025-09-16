un aereo di linea easyjet
Le compagnie aeree low cost europee si preparano a un inverno complesso. JPMorgan ha rivisto al ribasso le proprie valutazioni, evidenziando rischi legati a tariffe più deboli, costi operativi in aumento e un mercato sempre più competitivo sulle rotte a corto raggio.

In particolare, la banca d’affari ha abbassato il giudizio su EasyJet (LON:EZJ), portandolo da Overweight a Neutral e inserendo il titolo nella lista delle società sotto osservazione negativa in vista dei risultati annuali attesi a novembre. Contestualmente, il target price è stato ridotto da 670 pence a 500 pence.

Le criticità del mercato a corto raggio europeo

Secondo gli analisti guidati da Harry Gowers, il settore soffre un eccesso di capacità, con il Regno Unito individuato come area a maggiore rischio di saturazione. Le rotte leisure verso il Mediterraneo e le mete di “sole invernale” hanno visto un aumento significativo dei posti disponibili dal 2019, creando pressioni sui prezzi e riducendo i margini.

JPMorgan ha segnalato come le tariffe abbiano già mostrato segnali di indebolimento durante l’estate, portando a una revisione al ribasso delle stime di ricavo per posto per EasyJet nel trimestre in corso. Le prospettive restano fragili anche per i mesi invernali, con un RASK (ricavo per chilometro disponibile per posto) stimato in territorio negativo, a fronte di una crescita dell’offerta del 9% e di una concorrenza sempre più aggressiva da parte di Jet2 e altri vettori.

Perdite invernali e pressioni sui costi

Il team di analisti stima che le perdite ante imposte di EasyJet nel primo semestre dell’anno fiscale 2026 possano toccare i 413 milioni di sterline, peggiori rispetto ai 394 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. A pesare non sono soltanto tariffe più basse, ma anche l’impatto di nuovi oneri ambientali, il confronto sfavorevole sui costi del carburante e l’inflazione strutturale al di fuori del comparto energetico.

Alla luce di questi fattori, JPMorgan ha abbassato del 13% le previsioni di utile ante imposte per settembre 2026, posizionandosi circa all’11% sotto il consenso Bloomberg.

Valutazioni e preferenze di JPMorgan

Nonostante le azioni EasyJet abbiano già perso circa il 15% da inizio anno e il titolo scambi a un multiplo relativamente basso (7 volte gli utili stimati per il 2026), secondo la banca la valutazione riflette ormai il valore equo attuale, con prospettive di crescita più contenute: il CAGR del PBT (utile ante imposte) è stato rivisto al +7% dal precedente +14%.

Tra i vettori low cost europei, JPMorgan conferma Ryanair (NASDAQ:RYAAY) e Jet2 (LON:JET2) come le scelte preferite grazie a una migliore generazione di cassa e a valutazioni considerate più interessanti. Wizz Air (LON:WIZZ) rimane invece con rating Neutral, in attesa di maggiore chiarezza sulle strategie aziendali e sull’evoluzione delle stime.

