Entain - BorsaInside.com

Entain, colosso internazionale del gaming quotato a Londra (LON:ENT) e proprietario del marchio Ladbrokes (LON:LCL), ha annunciato una revisione al rialzo delle previsioni per l’intero 2025, dopo aver registrato risultati del primo semestre superiori alle attese degli analisti.

Il gruppo ora prevede un utile operativo rettificato (EBITDA) compreso tra 1,10 e 1,15 miliardi di sterline (pari a circa 1,48-1,55 miliardi di dollari), leggermente sopra la stima media di mercato di 1,11 miliardi di sterline.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Crescita trainata da Regno Unito e Irlanda

Secondo l’azienda, la revisione è stata possibile grazie a una ripresa della quota di mercato nei mercati chiave più rapida del previsto, sostenuta da un incremento nei volumi di scommesse e da una maggiore spesa online da parte dei giocatori. Questi fattori hanno compensato il confronto sfavorevole con il secondo trimestre del 2024, che aveva beneficiato dell’effetto trainante degli Europei di calcio.

Gli introiti netti da gioco online (NGR) sono ora attesi in crescita di circa il 7% a valuta costante per l’intero anno, contro la precedente stima di un aumento a una cifra media.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Risultati del primo semestre 2025

Nei primi sei mesi dell’anno, chiusi il 30 giugno, Entain ha registrato:

+10% di crescita dei ricavi netti da gioco online a valuta costante

a valuta costante +3% di ricavi totali del gruppo, pari a 2,63 miliardi di sterline (dato leggermente inferiore alle previsioni, -2% rispetto al consenso)

del gruppo, pari a 2,63 miliardi di sterline (dato leggermente inferiore alle previsioni, -2% rispetto al consenso) EBITDA rettificato in aumento dell’11% a 583 milioni di sterline, superando le attese degli analisti del 5%

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Commenti degli analisti e prospettive

Per James Wheatcroft, analista di Jefferies, “Entain ha ancora una volta centrato le previsioni, confermando la solidità del proprio modello di business”. Tuttavia, gli esperti segnalano che il reinvestimento nella seconda metà dell’anno, le variazioni dei tassi di cambio e le imposte in Brasile influenzeranno i risultati, rendendo il nuovo range di previsione dell’EBITDA perfettamente in linea con il consenso nel punto medio.

Sul fronte della solidità finanziaria, il rapporto debito netto/EBITDA si attesta a 3,1 volte, segnalando un livello di leva ancora gestibile per il gruppo.

Con una performance in netta ripresa nei mercati di riferimento e un trend positivo nel digitale, Entain si prepara a chiudere il 2025 con numeri in crescita, puntando a consolidare ulteriormente la propria posizione di leader nel settore del gaming internazionale.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.