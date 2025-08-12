Scritta Entain sulla vetrata di un palazzo
Entain - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Entain, colosso internazionale del gaming quotato a Londra (LON:ENT) e proprietario del marchio Ladbrokes (LON:LCL), ha annunciato una revisione al rialzo delle previsioni per l’intero 2025, dopo aver registrato risultati del primo semestre superiori alle attese degli analisti.

Il gruppo ora prevede un utile operativo rettificato (EBITDA) compreso tra 1,10 e 1,15 miliardi di sterline (pari a circa 1,48-1,55 miliardi di dollari), leggermente sopra la stima media di mercato di 1,11 miliardi di sterline.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Crescita trainata da Regno Unito e Irlanda

Secondo l’azienda, la revisione è stata possibile grazie a una ripresa della quota di mercato nei mercati chiave più rapida del previsto, sostenuta da un incremento nei volumi di scommesse e da una maggiore spesa online da parte dei giocatori. Questi fattori hanno compensato il confronto sfavorevole con il secondo trimestre del 2024, che aveva beneficiato dell’effetto trainante degli Europei di calcio.

Gli introiti netti da gioco online (NGR) sono ora attesi in crescita di circa il 7% a valuta costante per l’intero anno, contro la precedente stima di un aumento a una cifra media.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Risultati del primo semestre 2025

Nei primi sei mesi dell’anno, chiusi il 30 giugno, Entain ha registrato:

  • +10% di crescita dei ricavi netti da gioco online a valuta costante
  • +3% di ricavi totali del gruppo, pari a 2,63 miliardi di sterline (dato leggermente inferiore alle previsioni, -2% rispetto al consenso)
  • EBITDA rettificato in aumento dell’11% a 583 milioni di sterline, superando le attese degli analisti del 5%

Migliori Piattaforme di Trading

BrokerDeposito minimoCaratteristicheInfo
FP Markets FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live
iFOREX iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$
eToro eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica
Fineco Fineco ZERO - N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Commenti degli analisti e prospettive

Per James Wheatcroft, analista di Jefferies, “Entain ha ancora una volta centrato le previsioni, confermando la solidità del proprio modello di business”. Tuttavia, gli esperti segnalano che il reinvestimento nella seconda metà dell’anno, le variazioni dei tassi di cambio e le imposte in Brasile influenzeranno i risultati, rendendo il nuovo range di previsione dell’EBITDA perfettamente in linea con il consenso nel punto medio.

Sul fronte della solidità finanziaria, il rapporto debito netto/EBITDA si attesta a 3,1 volte, segnalando un livello di leva ancora gestibile per il gruppo.

Con una performance in netta ripresa nei mercati di riferimento e un trend positivo nel digitale, Entain si prepara a chiudere il 2025 con numeri in crescita, puntando a consolidare ulteriormente la propria posizione di leader nel settore del gaming internazionale.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
CONTO DEMO GRATUITO FP Markets recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
APRI DEMO LIVE Dukascopy recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
DEMO 5000$ iFOREX recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Prova Demo Gratuita eToro recensioni » * Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

BrokerDeposito minimoCaratteristicheInfo
FP Markets FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live
iFOREX iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$
eToro eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.