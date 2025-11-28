Evoke - BorsaInside.com

Il titolo Evoke Plc (EVOK) ha chiuso una settimana difficile dopo la decisione della banca d’affari Berenberg, che ha abbassato la raccomandazione da buy a hold, tagliando drasticamente anche il target price da 95p a 33p. La revisione arriva in seguito alle nuove misure fiscali annunciate dal governo britannico, che colpiranno duramente il settore del gioco online, con un impatto diretto sui margini, sulla generazione di cassa e sul livello di indebitamento del gruppo.

Secondo gli analisti, le modifiche fiscali rappresentano un vero punto di svolta per Evoke, che si ritrova esposta in maniera significativa al mercato britannico. Dal 2026, l’imposta sul gioco remoto passerà dal 21% al 40%, mentre dal 2027 aumenterà anche la tassazione sulle scommesse online (escluse quelle ippiche). Una stretta che, secondo gli esperti, potrebbe generare una riduzione pesante degli utili e mettere sotto pressione la struttura finanziaria dell’azienda.

Evoke ha stimato un impatto negativo pre-mitigazione compreso tra 125 e 135 milioni di sterline all’anno, con oltre 80 milioni di sterline di costo extra già nel 2026. L’azienda conta di mitigare circa il 50% degli effetti nel medio periodo, ma Berenberg avverte che questo obiettivo non è garantito e potrebbe richiedere compromessi sul fronte dei costi, con possibili ripercussioni sulla crescita.

Alla luce della nuova realtà fiscale, Berenberg ha tagliato le previsioni sull’EBITDA del 15,6% per il 2026 e del 20,2% per il 2027, stimando valori pari a 331 milioni nel 2026 e 330 milioni nel 2027, in calo rispetto ai 364 milioni attesi per il 2025. Anche il debito è atteso in crescita, con 1,80 miliardi di sterline nel 2026 e 1,79 miliardi nel 2027, facendo salire la leva finanziaria attesa a 5,4x. In caso di mancata mitigazione fiscale, il rapporto potrebbe toccare quota 6x, un livello definito “preoccupante”.

A complicare ulteriormente il quadro, circolano indiscrezioni secondo cui Evoke starebbe valutando la cessione del business italiano, una delle sue aree più promettenti. Secondo Berenberg, l’operazione potrebbe generare liquidità, ma il mercato potrebbe percepirla come una vendita forzata, con effetti limitati sul reale miglioramento dell’equilibrio finanziario.

Il broker sottolinea inoltre che la bassa generazione di cassa e la maggiore incertezza sugli utili limiteranno le possibilità di rivalutazione del titolo nel breve periodo. A fronte della revisione delle stime, Evoke ora tratta a 4,2x il P/E rettificato 2027, una valutazione considerata altamente sensibile anche a piccoli cambiamenti dell’EBITDA.

Sul fronte dei ricavi, Berenberg vede una leggera crescita: da 1,89 miliardi di sterline nel 2026 a 1,93 miliardi nel 2027, ma insufficiente a compensare la pressione fiscale e l’aumento dell’indebitamento.

Evoke si trova quindi di fronte a una sfida strutturale: proteggere la redditività in un contesto fiscale più pesante, contenere l’indebitamento e, allo stesso tempo, preservare capacità di investimento e competitività. Fattori che, secondo Berenberg, giustificano il downgrade a hold e un outlook prudente sul breve e medio termine.

