Lunedì il titolo Novo Nordisk ha subito un forte scossone, registrando quasi il 9% di ribasso nelle contrattazioni pre-market. A causare il brusco calo è stata la pubblicazione dei risultati negativi degli studi clinici sul semaglutide, molecola finora considerata una delle più promettenti nella lotta contro il diabete, l’obesità e, più recentemente, anche il morbo di Alzheimer.

Gli studi di fase 3 denominati EVOKE ed EVOKE+, progettati per valutare se il semaglutide fosse in grado di rallentare la progressione dell’Alzheimer, non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

In particolare, non è emersa alcuna riduzione statisticamente significativa del declino cognitivo nei pazienti trattati rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo. In altre parole, il farmaco non ha dimostrato alcuna reale superiorità nel contrastare l’avanzamento della malattia.

Pur mostrando qualche segnale positivo su specifici biomarcatori neurologici, il semaglutide non è riuscito a tradurre questi miglioramenti in un beneficio clinico concreto, ossia un rallentamento misurabile della progressione dell’Alzheimer. Per tale motivo, l’azienda ha deciso di interrompere l’estensione di un anno prevista nei protocolli di entrambi gli studi.

Novo Nordisk ha comunque confermato che presenterà l’intera analisi dei dati alla Clinical Trials on Alzheimer’s Disease Conference, in programma il 3 dicembre 2025. L’obiettivo dei ricercatori era valutare se un farmaco già utilizzato in tutto il mondo per diabete e controllo del peso potesse aprire nuovi scenari terapeutici anche in ambito neurologico. Per ora, questa strada sembra essersi rivelata un vicolo cieco.

Il mancato successo degli studi EVOKE si inserisce in un quadro già complesso per Novo Nordisk. Il 2025 è stato un anno difficile: la competizione nel mercato dei farmaci per la perdita di peso si è intensificata, erodendo quote e prospettive di crescita. Di conseguenza, il titolo ha già perso oltre il 50% dall’inizio dell’anno, e la notizia dell’insuccesso nella ricerca sull’Alzheimer ha ulteriormente pesato sulle aspettative degli investitori.

Il fallimento del semaglutide in ambito neurologico rappresenta quindi non solo una battuta d’arresto scientifica, ma anche un duro colpo alla fiducia dei mercati. Ora i riflettori sono puntati sulle strategie future dell’azienda, chiamata a rinnovare il proprio potenziale innovativo in un settore sempre più competitivo e dinamico.

