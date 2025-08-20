FLSmidth - BorsaInside.com

Le azioni di FLSmidth (CSE:FLS) hanno perso oltre il 2% nella seduta di mercoledì, a seguito della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025. Sebbene i numeri siano stati sostanzialmente in linea con le attese, i dati hanno evidenziato un calo significativo dei ricavi e persistenti difficoltà nella divisione Products, elemento che ha preoccupato gli investitori.

Secondo una nota di Jefferies, “il livello delle perdite nella divisione Products ha sorpreso negativamente il mercato”, suggerendo che il percorso verso una piena redditività sarà più complesso del previsto.

Calano i ricavi, ma gli ordini crescono

Nel trimestre, FLSmidth ha registrato ordini complessivi per 3,5 miliardi di DKK, segnando una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, i ricavi sono scesi a 3,4 miliardi di DKK, con un calo del 12% su base annua e un risultato inferiore dell’8% rispetto alle stime degli analisti.

Nonostante la pressione sui ricavi, il margine EBITA si è attestato al 15,2%, mentre l’EBITA rettificato è stato pari a 513 milioni di DKK, leggermente superiore alle attese (+1%). Il flusso di cassa operativo ha raggiunto 527 milioni di DKK, contribuendo a mantenere il rapporto debito netto/EBITDA a un livello contenuto di 0,6x, segnale positivo per la solidità finanziaria del gruppo.

Nuova struttura aziendale e andamento delle divisioni

Dopo la vendita delle attività nel settore cemento e nel controllo dell’inquinamento atmosferico, FLSmidth ha introdotto una nuova struttura di reportistica basata su tre divisioni principali: Services, Products e Pumps, Cyclones & Valves (PC&V).

Divisione Services : ordini per 2,1 miliardi di DKK (-8% a/a) e ricavi anch’essi a 2,1 miliardi di DKK (-3%), con un margine EBITA al 19,6% (-30 punti base).

: ordini per (-8% a/a) e ricavi anch’essi a (-3%), con un al (-30 punti base). Divisione Products : ordini in forte crescita a 681 milioni di DKK (+44% a/a), ma ricavi crollati a 607 milioni di DKK (-43%). Il margine EBITA è negativo al -9,7% , in peggioramento di 120 punti base. Secondo Jefferies, il ritorno al pareggio operativo di questa divisione potrebbe aggiungere circa 200 punti base al margine EBITA complessivo del gruppo, spingendolo verso l’obiettivo del 17% .

: ordini in forte crescita a (+44% a/a), ma ricavi crollati a (-43%). Il è negativo al , in peggioramento di 120 punti base. Secondo Jefferies, il ritorno al di questa divisione potrebbe al margine EBITA complessivo del gruppo, spingendolo verso l’obiettivo del . Divisione PC&V: ordini in aumento a 768 milioni di DKK (+7%), ricavi in crescita a 708 milioni di DKK (+17%) e un margine EBITA solido al 23,7% (-30 punti base).

Confermate le previsioni per il 2025

Nonostante le difficoltà del trimestre, FLSmidth ha confermato le guidance per l’intero anno 2025, lasciando invariate le stime già fornite nell’aggiornamento del 14 agosto. L’azienda prevede ricavi compresi tra 14,5 e 15 miliardi di DKK e un margine EBITA rettificato tra il 15% e il 15,5%.

La conferma delle previsioni mostra la fiducia del management nella capacità di recupero, ma il mercato resta cauto: la performance della divisione Products sarà il vero banco di prova per valutare la sostenibilità dei margini nei prossimi trimestri.

