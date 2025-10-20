delle banconote in euro su un piano. Un grafico finanziario in discesa sullo sfondo
Le banche francesi iniziano la settimana con il piede sbagliato: i titoli del settore sono precipitati a seguito del declassamento del rating sovrano della Francia da parte di S&P Global Ratings e della pesante sconfitta legale di BNP Paribas negli Stati Uniti. Gli investitori, secondo diversi analisti, stanno riconsiderando le proprie posizioni in un contesto di crescente incertezza economica e politica.

Lunedì mattina, le azioni BNP Paribas hanno registrato un crollo di oltre il 10%, trascinando con sé l’intero comparto finanziario. Crédit Agricole ha perso circa il 3,5%, mentre Société Générale ha ceduto il 2,5%, in un clima di forte nervosismo sui mercati europei.

Il tonfo di BNP Paribas arriva dopo che una giuria statunitense ha condannato l’istituto a pagare circa 20 milioni di dollari di risarcimento a tre querelanti che accusano la banca di aver indirettamente contribuito al finanziamento del genocidio in Sudan.

Secondo Bloomberg, questa decisione potrebbe spingere l’istituto francese a negoziare un accordo più ampio con altri soggetti coinvolti nella class action, aggravando le preoccupazioni degli investitori.

Nel frattempo, la Francia è finita sotto i riflettori per il taglio del rating sovrano annunciato da S&P Global, che ha ridotto la valutazione da “AA-/A-1+” a “A+/A-1”, in una decisione comunicata a sorpresa fuori dal calendario ufficiale. L’agenzia ha motivato il downgrade con la turbolenza politica che ha colpito il Paese, citando le difficoltà del primo ministro Sébastien Lecornu, costretto a sospendere una contestata riforma delle pensioni e a fronteggiare due mozioni di sfiducia in pochi giorni.

Pur avendo superato entrambe le votazioni parlamentari, il governo resta fragile. L’esame del bilancio 2026, previsto proprio per questa settimana, sarà un passaggio cruciale. S&P Global ha avvertito che “l’incertezza sulle finanze pubbliche della Francia rimane elevata” e che il processo di consolidamento fiscale sarà più lento del previsto, nonostante l’obiettivo di deficit al 5,4% del PIL nel 2025 possa ancora essere centrato.

L’agenzia prevede inoltre che il debito pubblico francese possa salire fino al 121% del PIL entro il 2028, rispetto al 112% registrato alla fine del 2024, segnalando una traiettoria preoccupante per i conti pubblici. Secondo gli analisti, la situazione di instabilità politica e la stretta fiscale imminente rischiano di frenare investimenti e consumi, mettendo sotto pressione l’intera economia d’Oltralpe.

Gli esperti di Jefferies hanno sottolineato che, sebbene la sopravvivenza del governo Lecornu abbia temporaneamente evitato un vuoto di potere, i problemi fiscali restano irrisolti.

Nella loro analisi, avvertono inoltre che esiste un “elevato rischio” di un nuovo declassamento da parte di Moody’s, il che potrebbe obbligare diversi investitori istituzionali a ridurre la propria esposizione ai titoli francesi, aggravando ulteriormente la pressione sui mercati finanziari di Parigi.

