Le azioni di Sydbank hanno registrato un balzo di oltre il 6% alla Borsa di Copenhagen, dopo l’annuncio di una storica fusione che cambierà il panorama bancario danese. Il gruppo ha infatti ufficializzato un accordo di unione con Arbejdernes Landsbank – istituto noto per la sua forte presenza nel credito ai privati – e con Vestjysk Bank, banca regionale radicata nella Danimarca occidentale.

La nuova entità prenderà il nome di AL Sydbank A/S, con Sydbank che manterrà lo status legale e la sede principale ad Aabenraa. L’obiettivo è creare un polo bancario nazionale indipendente, capace di competere con i principali player del Paese.

Una delle cinque maggiori banche danesi

Se approvata dai soci nelle assemblee straordinarie del 2, 3 e 4 dicembre, la fusione darà vita a una banca di primo piano: secondo i dati diffusi, AL Sydbank conterà prestiti complessivi per 137 miliardi di corone danesi (DKK), depositi per 207 miliardi di DKK e una media di intermediazione creditizia di 375 miliardi di DKK. Con queste cifre, il nuovo gruppo si posizionerà tra i primi cinque istituti di credito della Danimarca.

Strategia e governance del nuovo gruppo

La presidente di Sydbank, Ellen Trane Nørby, ha sottolineato che l’operazione garantirà solidità e continuità strategica nel lungo periodo:

“La fusione ci permetterà di consolidare la nostra indipendenza e rafforzare la creazione di valore sostenibile, elementi centrali nella visione di Sydbank”.

AL Sydbank manterrà una rete capillare di filiali su tutto il territorio nazionale, preservando il legame con le comunità locali. I 13 consigli locali esistenti saranno affiancati da tre nuovi organi: uno nello Jutland occidentale, uno nella Zelanda orientale e uno dedicato agli azionisti di Arbejdernes Landsbank.

Alla guida del nuovo gruppo ci sarà Mark Luscombe come amministratore delegato (CEO), affiancato da Frank Mortensen nel ruolo di vice CEO. Il team dirigenziale comprenderà inoltre Jørn Adam Møller, Stig Westergaard, Peter Hupfeld, Svend Randers e Gry Bandholm, mentre la presidenza del consiglio resterà a Ellen Trane Nørby, con Claus Jensen come vicepresidente.

Le sinergie economiche e gli effetti della fusione

Secondo le stime preliminari, la fusione consentirà risparmi strutturali di circa 1,2 miliardi di DKK l’anno al lordo delle imposte, con piena realizzazione prevista entro due anni. In parallelo, si prevede una riduzione delle esposizioni ponderate per il rischio tra 12 e 18 miliardi di DKK entro tre anni, con effetti positivi sui coefficienti patrimoniali.

Dettagli sui rapporti di cambio e partecipazioni

Il piano di fusione stabilisce che:

Gli azionisti di Arbejdernes Landsbank riceveranno azioni AL Sydbank con un rapporto di cambio di 62,47:1 , convertendo 62,47 azioni da 1 DKK in una da 10 DKK.

riceveranno azioni con un , convertendo 62,47 azioni da 1 DKK in una da 10 DKK. Gli azionisti di minoranza di Vestjysk Bank riceveranno azioni con rapporto di 100,52:1 più un pagamento in contanti di 1,78 DKK per azione, pari a un premio del 34,23% rispetto al prezzo medio ponderato del 24 ottobre.

Al termine dell’operazione, la distribuzione azionaria sarà la seguente:

Sydbank : 57,15%

: 57,15% Arbejdernes Landsbank : 39%

: 39% Vestjysk Bank (minoranza): 3,85%.

Approvazioni e tempi tecnici

La fusione dovrà ottenere l’ok degli azionisti e il via libera dell’Autorità di vigilanza finanziaria danese ai sensi dell’articolo 204 della legge sulle attività finanziarie, oltre all’approvazione delle autorità antitrust.

Il completamento formale dell’operazione è previsto per dicembre 2025, con la registrazione presso l’Autorità danese per le imprese. A quel punto, le azioni di Vestjysk Bank saranno rimosse dal listino del Nasdaq Copenhagen, mentre le nuove azioni AL Sydbank inizieranno la negoziazione ufficiale.

Con questa fusione, la Danimarca si prepara a vedere nascere un nuovo colosso bancario nazionale, pronto a competere in un mercato sempre più concentrato e tecnologicamente evoluto.

