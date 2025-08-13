Glanbia - BorsaInside.com

Glanbia (IR:GL9) ha registrato un balzo di oltre l’11% nelle contrattazioni di mercoledì, in scia alla revisione al rialzo delle previsioni sugli utili per l’intero anno. Il gruppo irlandese, con sede a Kilkenny, ha spiegato la decisione con i risultati superiori alle attese delle divisioni Health & Nutrition e Dairy Nutrition nella prima metà del 2025.

La società prevede ora un utile per azione rettificato compreso tra 1,30 e 1,33 dollari, in aumento rispetto al precedente intervallo di 1,24-1,30 dollari. La revisione è arrivata contestualmente alla pubblicazione della semestrale, che ha evidenziato una crescita dei ricavi del 6% a 1,93 miliardi di dollari rispetto agli 1,82 miliardi dello stesso periodo 2024.

Andamento delle divisioni

La performance migliore è arrivata dalla divisione Health & Nutrition, che ha registrato un fatturato di 313 milioni di dollari, in crescita del 18%. Il risultato è stato trainato da un aumento dei volumi del 6,9% e da un contributo dell’11,5% dalle acquisizioni.

Positivo anche l’andamento di Dairy Nutrition, con ricavi in crescita del 14,1% a 763,7 milioni di dollari. L’incremento è stato sostenuto da un aumento dei volumi del 4,3% e da prezzi medi più alti del 9,8%.

Al contrario, la divisione Performance Nutrition ha segnato un calo del 3,8% a 850 milioni di dollari, con volumi in diminuzione del 3,5% e prezzi leggermente negativi (-0,3%), penalizzata soprattutto dalla contrazione dei canali club e specialty negli Stati Uniti. In particolare, il marchio Optimum Nutrition ha registrato nel semestre un lieve calo dello 0,5% a perimetro costante, ma è tornato a crescere del 2% nel secondo trimestre.

Margini e redditività

L’EBITDA rettificato del gruppo si è attestato a 241,3 milioni di dollari, in calo del 7,5%, con margini scesi al 12,5% dal 14,4% di un anno fa. A livello di divisione, i margini sono stati pari al 12,7% per Performance Nutrition, al 19,5% per Health & Nutrition e al 9,5% per Dairy Nutrition.

L’utile base per azione è sceso del 28,6% a 0,3904 dollari, mentre l’EPS rettificato ha segnato un calo del 7,5% a 0,6303 dollari. L’utile netto è stato pari a 99,4 milioni di dollari, in diminuzione rispetto ai 143,3 milioni registrati nel primo semestre 2024.

Posizione finanziaria e operazioni straordinarie

Il debito netto al 5 luglio ammontava a 650 milioni di dollari, pari a 1,28 volte l’EBITDA rettificato. Il dividendo intermedio è stato incrementato del 10% a 0,1720 euro per azione, mentre i riacquisti di azioni proprie hanno raggiunto i 62,8 milioni di euro.

Sul fronte delle operazioni strategiche, Glanbia ha completato l’acquisizione della brasiliana Sweetmix e ha siglato un accordo per la cessione dell’unità di e-commerce Body & Fit, la cui chiusura è attesa nel quarto trimestre 2025.

Infine, il consiglio di amministrazione ha annunciato la nomina di Paul Duffy come futuro presidente, incarico che assumerà il 1° gennaio 2026 in sostituzione di Donard Gaynor.

