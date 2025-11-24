Mercedes - BorsaInside.com

Il settore automobilistico europeo sta attraversando una fase delicata, tra normative ambientali sempre più stringenti, pressione crescente da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici e il rischio di nuovi dazi commerciali. In questo contesto, Goldman Sachs indica Mercedes-Benz e BMW come le case automobilistiche meglio posizionate per affrontare l’attuale scenario, mantenendo solidità e competitività nel lungo periodo.

Secondo la banca d’affari, i due colossi tedeschi dispongono di bilanci robusti, una maggiore flessibilità produttiva tra le diverse aree geografiche e un rinnovo tecnologico dei modelli più avanzato rispetto ai concorrenti europei di massa. La capacità di adattare rapidamente la produzione tra Europa, America e Asia rappresenta un vantaggio strategico decisivo in caso di escalation dei dazi su veicoli e componenti.

Emissioni e regolamenti UE: i marchi premium partono avvantaggiati

Le regole europee sulle emissioni CO₂ si fanno sempre più severe, ma secondo Goldman Sachs il rispetto dei requisiti ambientali risulta meno impegnativo per i brand premium. BMW, in particolare, dovrebbe riuscire a raggiungere gli obiettivi di riduzione fissati dall’UE per il periodo 2025-2027 grazie al crescente contributo dei veicoli elettrici a batteria (BEV) all’interno della sua gamma.

La vera perdita in Cina riguarda solo i BEV, non l’intero mercato

Molti analisti hanno evidenziato un calo della quota di mercato dei marchi tedeschi in Cina, ma secondo Goldman Sachs il fenomeno riguarda solo il segmento dei veicoli elettrici puri, dove i produttori locali hanno agito con maggiore rapidità. Nei motori tradizionali ICE (a combustione interna), Mercedes, BMW e Volkswagen hanno invece rafforzato la loro posizione negli ultimi cinque anni.

Dal 2019 ad oggi, le case automobilistiche premium hanno perso solo lo 0,5% della quota di mercato complessiva, contro un calo di 5 punti per Volkswagen e oltre 8 punti per i produttori giapponesi. Un dato che conferma come, nel segmento alto di gamma, l’immagine, la qualità e l’innovazione europea restino ancora un forte vantaggio competitivo.

Nuove piattaforme tecnologiche: costi più bassi, prestazioni migliori

Il 2025 rappresenterà un anno chiave per l’evoluzione tecnologica dei veicoli premium. Mercedes lancerà le piattaforme MMA e MB.EA, progettate per ridurre i costi delle batterie di circa il 30% per kWh, migliorando anche l’efficienza produttiva.

BMW, con la sua nuova architettura Neue Klasse, basata sulla tecnologia Gen6 eDrive e sulle celle cilindriche, punta a ottenere:

+30% di autonomia

+30% di velocità di ricarica

−20% di costi di produzione

Questi miglioramenti potrebbero rappresentare una svolta strategica nel mercato elettrico premium, aumentando la competitività contro i rivali asiatici e americani.

Solidità finanziaria e valutazioni sottostimate: opportunità per gli investitori

Nonostante le difficoltà del settore e la debolezza delle valutazioni del core business automobilistico negli ultimi anni, Mercedes, BMW e Renault mantengono una forte liquidità netta e una solida posizione patrimoniale nelle divisioni finanziarie.

Goldman Sachs sottolinea che i valori d’impresa impliciti delle attività automotive di BMW, Mercedes e Renault sono attualmente negativi, un elemento che potrebbe indicare potenziale sottovalutazione e quindi opportunità per gli investitori.

Conclusione: i marchi premium europei restano i più forti sul lungo periodo

Mercedes, BMW e in parte Renault risultano, secondo Goldman Sachs, i produttori meglio posizionati in Europa per affrontare le principali sfide del settore: transizione elettrica, pressione competitiva dalla Cina, normative ambientali e volatilità commerciale.

La solidità finanziaria, la generazione di cassa, la forza dei marchi e una pipeline prodotti avanzata rendono i brand premium europei i candidati più affidabili per guidare la prossima fase dell’industria automobilistica globale.

