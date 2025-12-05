Greggs - BorsaInside.com

Il titolo Greggs torna sotto i riflettori dei mercati. Dopo mesi di debolezza, la celebre catena britannica del fast food ha guadagnato oltre il 5% in una sola seduta, spinta dall’avvio di copertura di J.P. Morgan, che ha assegnato un rating “overweight” e fissato un target price a 2.110 pence entro dicembre 2027, ovvero circa il 35% in più rispetto alla quotazione di inizio dicembre (1.590 pence).

Secondo la banca americana, il potenziale di recupero è significativo perché il mercato starebbe sottovalutando un’azienda che, nonostante la frenata del titolo, continua a mostrare metriche operative superiori alla media del settore.

Perché JPMorgan punta su Greggs: i tre pilastri del rilancio

Il broker sintetizza la sua view positiva su Greggs in tre elementi:

Modello di business altamente redditizio: l’azienda mantiene margini e ritorni sul capitale ai vertici del comparto retail alimentare.

l’azienda mantiene margini e ritorni sul capitale ai vertici del comparto retail alimentare. Valutazione compressa: il titolo è sceso del 40% da inizio anno , mentre le stime sugli utili si sono ridimensionate solo del 15%, creando una finestra di sottovalutazione.

il titolo è sceso del , mentre le stime sugli utili si sono ridimensionate solo del 15%, creando una finestra di sottovalutazione. Ripartenza attesa dal 2026: con l’ingresso in funzione dei nuovi poli logistici, JPMorgan si aspetta una svolta su utili e generazione di cassa.

Una società “vincitrice strutturale”: margini doppi rispetto ai concorrenti

Gli analisti ricordano che Greggs è un operatore verticalmente integrato – produce internamente gran parte dei suoi prodotti – e ciò le consente di mantenere margini lordi al 61,7%, quasi il doppio rispetto al range 30-35% dei principali rivali.

Le performance per metro quadro sono altrettanto eloquenti:

769 sterline di vendite per piede quadrato

162 sterline di profitto per piede quadrato

Numeri che piazzano Greggs davanti ai principali retailer di convenience, dietro solo ai formati alimentari più performanti di Aldi e Sainsbury’s.

Il ROIC oltre il 20%, evidenzia JPMorgan, conferma una redditività difficilmente replicabile.

Previsioni: ricavi in crescita, margini in miglioramento, utili più che raddoppiati

Nel modello di base della banca:

le vendite like-for-like cresceranno del 2,3% nel 2025 e 2,5% nel 2026 , salendo al 3-3,5% negli anni successivi;

e , salendo al 3-3,5% negli anni successivi; il margine lordo resterà oltre il 61% , con lieve miglioramento verso il 2027;

, con lieve miglioramento verso il 2027; il margine EBIT, dopo un 8,4% nel 2025, è atteso verso l’8,5% nel 2027, per sfiorare il 10% entro il 2030.

La crescita degli utili è ancora più marcata:

EPS di 117 pence nel 2025

EPS previsto di 236 pence nel 2032, più che raddoppiato in sette anni.

Investimenti pesanti ma temporanei: distribuzione potenziata e rete in espansione

Il management sta sostenendo capex elevati fino al 2026 per completare i centri distributivi di Derby e Kettering, con un picco da 300 milioni di sterline nel 2025.

JPMorgan ritiene che questo incremento non rappresenti un nuovo livello strutturale di spesa, poiché nel medio periodo gli investimenti torneranno in area 6% del fatturato.

I due hub saranno la base per:

ampliamento della capacità logistica nazionale

supporto all’espansione della rete da 2.618 negozi a 3.000 entro il 2030

bassa cannibalizzazione commerciale, grazie alla presenza ancora limitata in molte aree.

Cash flow destinato a esplodere

La banca vede un forte miglioramento della cassa generata:

-64 milioni nel 2025

109 milioni nel 2027

205 milioni nel 2029

228 milioni nel 2032

Tra i motori di crescita vengono citati anche l’aumento del business serale, che vale ormai oltre il 9% delle vendite dirette, e l’espansione nei servizi digitali e delivery.

Target e scenari: un profilo di rischio-rendimento sbilanciato al rialzo

Oltre al prezzo obiettivo base (2.110 pence), JPMorgan indica:

scenario rialzista a 2.430 pence → potenziale +53%

→ potenziale scenario ribassista a 1.340 pence → downside -16%

Per la banca, questo dimostra una asimmetria favorevole agli investitori, con più spazio verso l’alto che verso il basso.

