HelloFresh torna al centro dell’attenzione dei mercati con un terzo trimestre che supera le aspettative sul fronte della redditività, nonostante un rallentamento delle vendite rispetto allo scorso anno. Il gruppo dei meal kit ha confermato la guidance annuale, rafforzando la fiducia degli investitori e spingendo il titolo oltre il +2% nella seduta post-annuncio.

L’azienda tedesca ha registrato ricavi pari a circa 1,58 miliardi di euro, un dato sostanzialmente allineato al consensus (1,60 miliardi). La vera sorpresa arriva però dall’EBITDA rettificato, che tocca quota 40,3 milioni di euro, superando le attese degli analisti e segnando un margine operativo del 2,5%, in crescita rispetto al 2,2% dello stesso periodo del 2024.

Nonostante il progresso dei margini, il contesto rimane complesso: le vendite complessive risultano in calo del 13,5% su base annua e del 9,3% a cambi costanti, penalizzate da dinamiche valutarie sfavorevoli e da una domanda più debole.

La frenata riguarda sia il business principale dei meal kit – ancora oggi cuore dell’azienda con oltre il 70% del fatturato – che segna un -12% a cambi costanti, sia il segmento dei piatti pronti (RTE), in ribasso del 5,4%. Quest’ultima divisione, dopo due trimestri difficili, è tornata a generare perdite operative, pur mostrando primi segnali di recupero negli indicatori commerciali degli ultimi mesi.

Secondo gli analisti di Stifel, le performance risentono dell’indebolimento del dollaro e di alcune criticità operative, in particolare nel RTE, dove la concorrenza di player come CookUnity si sta intensificando. Allo stesso tempo, oltre il 70% del piano di risparmio costi da 300 milioni di euro previsto entro il 2026 è già stato raggiunto, portando i margini dei meal kit verso livelli più efficienti.

Sul fronte delle prospettive, HelloFresh ha confermato le sue stime per il 2025: vendite attese in calo fra il 6% e l’8% a cambi costanti e EBITDA rettificato previsto tra 415 e 465 milioni di euro, in linea con le stime di mercato.

Gli analisti restano prudenti. C’è apprezzamento per il miglioramento della redditività, ma permane scetticismo sul potenziale di ripresa strutturale del core business, ancora in contrazione e senza segnali chiari di inversione di tendenza nel breve periodo. Jefferies sottolinea inoltre come le problematiche operative nel segmento ready-to-eat abbiano frenato la performance del gruppo dall’inizio dell’anno.

Il trimestre, in sintesi, appare in chiaroscuro: utile operativo superiore alle previsioni, crescita ancora fragile, ma con il vantaggio di un piano di efficienza che sta già dando frutti. Per gli investitori, il messaggio è chiaro: il percorso di rilancio è avviato, ma servirà dimostrare la capacità di stabilizzare la domanda e accelerare su innovazione e qualità del servizio per riconquistare slancio competitivo.

