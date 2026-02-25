Hermes - BorsaInside.com

Nel pieno delle incertezze sulla domanda globale e mentre molte maison hanno attraversato mesi di volatilità, c’è un titolo che ha iniziato a comportarsi in modo diverso dagli altri: Hermès.

Non si tratta solo di una questione di performance relativa. Il punto è più sottile. In un settore ciclico come il lusso, il mercato tende a premiare per prime le aziende che considera strutturalmente più forti quando intravede un miglioramento, anche solo potenziale, del contesto.

E quando il titolo più costoso in termini di multipli torna a sovraperformare, raramente è un dettaglio tecnico.

La forza relativa sta cambiando: un segnale che va oltre il breve termine

Negli ultimi mesi il comparto del lusso europeo ha vissuto una fase di consolidamento complessa, condizionata da rallentamento cinese, normalizzazione post-pandemia e maggiore selettività dei consumatori.

Eppure Hermès ha iniziato a mostrare una resilienza superiore rispetto a molti concorrenti internazionali.

Questo tipo di comportamento non è casuale. I grandi investitori tendono a rientrare prima sui titoli con:

pricing power più elevato

marginalità strutturalmente superiore

clientela meno sensibile al ciclo

Hermès, storicamente, rappresenta l’asset “quality within luxury”. Quando il capitale torna gradualmente sul comparto, spesso lo fa iniziando da qui.

Non perché sia il titolo più economico. Ma perché è quello che offre maggiore visibilità sugli utili.

Il mercato potrebbe stare anticipando una normalizzazione della domanda asiatica

Il settore del lusso è estremamente sensibile alle dinamiche della domanda cinese e asiatica in generale. Negli ultimi trimestri il flusso di notizie è stato prudente, a tratti negativo.

Ma il mercato non aspetta la conferma ufficiale dei dati. Se Hermès sta recuperando forza relativa, è possibile che gli investitori stiano iniziando a prezzare una graduale stabilizzazione dei consumi high-end in Asia.

Storicamente, le inversioni nel settore non partono quando i dati sono perfetti. Partono quando smettono di peggiorare.

E spesso si manifestano prima nei titoli con maggiore qualità percepita.

Multipli elevati, ma il mercato guarda altrove

Uno degli argomenti più utilizzati contro Hermès è sempre stato il livello di valutazione. Multipli premium rispetto a tutto il comparto.

Ma c’è un aspetto interessante: quando il mercato torna a pagare multipli elevati, significa che la fiducia sta migliorando.

Se il capitale fosse ancora fortemente difensivo, si concentrerebbe su titoli più “value” o su aziende percepite come sottovalutate. Il fatto che un titolo come Hermès venga nuovamente premiato può indicare un cambiamento nella propensione al rischio degli investitori.

In altre parole, non è solo una questione di moda o borse iconiche. È una questione di flussi.

