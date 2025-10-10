HSBC - BorsaInside.com

HSBC Holdings Plc, una delle principali banche globali con sede a Londra, è finita nel mirino di Jefferies, che ha deciso di declassare il titolo da “buy” a “hold”. Alla base della revisione c’è la scelta della banca britannica di rimuovere 8,5 miliardi di dollari di riacquisti azionari previsti tra il terzo trimestre 2025 e il primo trimestre 2026, una mossa che secondo il broker riduce sensibilmente il potenziale di crescita del gruppo.

Jefferies ha sottolineato che la sospensione del programma di buyback incide negativamente sull’appeal di investimento di HSBC, anche se le previsioni di redditività restano solide. Il taglio, infatti, rappresenta un freno alla capacità della banca di sostenere la valorizzazione del titolo nel breve periodo.

L’analisi del broker include anche l’impatto della privatizzazione di Hang Seng Bank, un’operazione stimata in 13,7 miliardi di dollari, che dovrebbe risultare neutrale sull’utile per azione (EPS) prima dell’applicazione delle sinergie. Tuttavia, l’accordo comporta una sospensione dei riacquisti per tre trimestri, neutralizzando un effetto positivo potenziale del +4% sugli utili.

Pur riconoscendo la logica strategica dell’operazione, Jefferies ha espresso dubbi sui tempi e sull’allocazione del capitale, ritenendo che questi fattori possano limitare i benefici complessivi nel medio termine.

Nonostante il downgrade, l’istituto di ricerca ha aumentato le previsioni di utile rettificato per HSBC del 10% nel 2025 e del 12% nel 2026, grazie a un maggior contributo dai ricavi non da interessi e a un miglior controllo dei costi operativi. Parallelamente, il costo del capitale è stato ridotto di 50 punti base, passando all’11%, e il target price è stato alzato da 960p a 1.120p, corrispondente a un potenziale di rialzo dell’11%. Tuttavia, per Jefferies tale margine non è sufficiente a mantenere una raccomandazione di acquisto.

Il broker prevede per HSBC un rendimento del capitale tangibile (RoTE) del 16,7% nel 2027 e un possibile incremento del multiplo TBV da 1,4x a 1,6x, ma ritiene che la mancanza di buyback per tre trimestri rappresenti un freno significativo al potenziale di crescita del titolo. Se gli 8,5 miliardi di dollari di riacquisti cancellati fossero stati mantenuti, la valutazione stimata sarebbe potuta salire fino a 1.200p.

Nonostante ciò, Jefferies riconosce che la remunerazione complessiva agli azionisti — stimata in 60 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2027, circa un quarto della capitalizzazione di mercato attuale di HSBC — resta un elemento positivo. Tuttavia, la mancanza di buyback nel breve termine spinge il rapporto rischio/rendimento verso uno scenario favorevole solo in contesti selettivi, rendendo il titolo meno attraente per nuovi ingressi immediati.

