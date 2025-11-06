Azioni IMI - BorsaInside.com

Le azioni IMI PLC (LON:IMI) hanno registrato un deciso rialzo in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025. Il gruppo britannico, leader globale nelle soluzioni per il controllo dei fluidi e del movimento, ha comunicato un aumento del 12% dei ricavi organici rispetto allo stesso periodo del 2024, superando ampiamente le attese del mercato. La notizia ha spinto il titolo a guadagnare oltre il 4% nella seduta successiva all’annuncio.

Secondo quanto riportato, IMI è ben posizionata per chiudere il suo quarto anno consecutivo di crescita organica a una cifra media, con un incremento complessivo del 5% dei ricavi organici dall’inizio del 2025. Il risultato conferma la solidità del piano strategico avviato negli ultimi anni e l’efficacia del modello operativo “One IMI”, incentrato su efficienza, integrazione e innovazione continua.

Il comparto Process Automation è stato il principale motore della crescita, con un balzo del 26% dei ricavi organici nel trimestre. La performance è stata trainata dalla forte domanda globale di soluzioni per il settore energetico e dall’aumento degli ordini aftermarket ad alto margine, cresciuti del 7% su base annua. “Abbiamo ottenuto risultati eccellenti nel terzo trimestre”, ha commentato l’amministratore delegato Roy Twite, sottolineando come la strategia di crescita sostenibile dell’azienda stia producendo risultati concreti.

Nel dettaglio, la divisione Automation, che rappresenta il 64% delle vendite complessive del 2024, ha registrato un incremento del 17% dei ricavi organici. La divisione Life Technology, pari al restante 36% del fatturato, ha segnato una crescita del 4%, mentre il segmento Climate Control ha messo a segno un progresso del 5%, grazie alla forte domanda di tecnologie per edifici a basso consumo energetico e ai sistemi di raffreddamento avanzato per data center.

Anche il settore Life Science e Fluid Control ha chiuso il trimestre con una crescita solida del 13%, confermando l’interesse crescente verso le soluzioni IMI per l’industria farmaceutica e biomedicale. In calo invece il comparto Transport, che ha registrato una contrazione del 9%, riflettendo la debolezza del mercato globale dei camion pesanti.

IMI ha confermato le previsioni per l’intero esercizio 2025, stimando un utile base rettificato per azione compreso tra 129 e 136 pence. Tuttavia, la società ha segnalato che l’attuale andamento dei tassi di cambio potrebbe ridurre i ricavi di circa l’1% e l’utile operativo rettificato dell’1,5% sull’intero anno.

Il gruppo ha inoltre ricordato di aver superato con successo le difficoltà incontrate nei primi mesi del 2025, quando un attacco informatico aveva temporaneamente rallentato le spedizioni. Nel frattempo prosegue la revisione strategica del settore Transport, con l’obiettivo di concentrare le risorse sui comparti a più alto potenziale di crescita e margini migliori.

Grazie a una gestione efficace, alla diversificazione dei settori e alla capacità di adattarsi ai trend globali, IMI PLC conferma il suo ruolo di protagonista tra le aziende industriali del FTSE 100, attirando l’interesse degli investitori e degli analisti che puntano su un’ulteriore espansione nel 2026.

