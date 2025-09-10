Zara - BorsaInside.com

Le azioni di Inditex, colosso spagnolo e casa madre di Zara, hanno registrato un incremento del 7% nella seduta di mercoledì, spinte da prospettive autunnali particolarmente favorevoli e da un avvio di stagione più brillante del previsto. Nonostante un primo semestre leggermente sotto le stime degli analisti, il gruppo dimostra solidità e mantiene margini resilienti.

Le vendite del primo semestre si sono attestate a 18,4 miliardi di euro, poco al di sotto delle previsioni del consenso (18,6 miliardi), mentre l’utile operativo e l’utile ante imposte hanno raggiunto quota 3,6 miliardi, in linea con le stime di mercato. L’utile per azione è stato pari a 0,90 euro, appena inferiore alle attese (0,91 euro), secondo i dati di RBC Capital Markets.

Secondo gli analisti, la leggera flessione dell’utile netto è legata ai minori contributi della controllata di calzature Tempe nel secondo trimestre. Jefferies ha definito i risultati complessivi “ampiamente in linea con le aspettative”, evidenziando vendite per 10,08 miliardi di euro e un EBIT di 1,93 miliardi, quasi perfettamente allineati al consenso.

Margini solidi nonostante il contesto difficile

Uno dei dati più incoraggianti riguarda la tenuta dei margini, nonostante una primavera/estate complessa a causa di meteo sfavorevole e scorte elevate nel settore moda. Il margine lordo si è attestato al 56,5%, in calo di soli 4 punti base su base annua, meglio del previsto (-15 punti base). Anche il margine operativo (EBIT), pari al 19,2%, è sceso appena di 6 punti base, contro una contrazione stimata di 40 punti base.

Gli analisti sottolineano che questa performance riflette la capacità di Inditex di gestire con efficienza il pricing e contenere l’impatto delle promozioni, preservando così la redditività anche in un contesto di mercato instabile.

Andamento geografico disomogeneo

La crescita non è stata uniforme tra i vari mercati. La Spagna ha trainato i risultati con un aumento del 7,1% nel primo semestre, mentre gli altri paesi europei hanno registrato un +3,2%. Al contrario, le Americhe hanno subito una flessione del 3,8% e l’area Asia/Resto del Mondo è scesa del 2,1%.

A livello di brand, tutti i marchi di Inditex hanno registrato un incremento anno su anno, ad eccezione di Massimo Dutti, che rimane l’unico in lieve calo.

Solida generazione di cassa e gestione delle scorte

La liquidità netta del gruppo ha raggiunto quota 10 miliardi di euro, leggermente sotto le aspettative a causa di un maggiore deflusso di capitale circolante. Tuttavia, Jefferies evidenzia che la generazione di cassa resta robusta, nonostante un secondo anno consecutivo di capex eccezionali per 0,9 miliardi di euro. Le scorte risultano ben controllate, con un incremento contenuto del 3,1% anno su anno.

Prospettive per l’autunno: slancio oltre le attese

Il vero driver dell’entusiasmo degli investitori arriva dalle prime settimane della stagione autunnale. Tra il 1° agosto e l’8 settembre, le vendite a valuta costante sono salite del 9%, superando il consenso fissato al 7%. Questo risultato segnala un contesto più favorevole per il settore fashion, grazie a condizioni climatiche più stabili e a un assortimento prodotti in linea con la domanda dei consumatori.

Rischio cambio e guidance aggiornata

L’unico ostacolo significativo resta l’impatto negativo dei cambi. Inditex prevede ora un effetto sfavorevole sulle vendite pari al 4% per l’intero anno, rispetto alla precedente stima del 3%. Nonostante ciò, il gruppo conferma l’obiettivo di mantenere un margine lordo stabile, oscillante entro ±50 punti base.

Valutazioni degli analisti e prospettive di lungo termine

RBC mantiene un rating “underperform” con target price a 43 euro, segnalando che la crescita del titolo potrebbe rallentare dopo un periodo post-pandemia particolarmente brillante. Tuttavia, Jefferies sottolinea che la capacità di contenere l’impatto valutario e mantenere i margini operativi rappresenta un punto di forza strategico per Inditex, con vantaggi competitivi destinati a emergere nei prossimi mesi.

In sintesi, Inditex conferma la propria leadership nel settore moda, mostrando una solida tenuta dei margini, gestione efficiente delle scorte e una spinta autunnale superiore alle aspettative. Gli investitori guardano ora con ottimismo al proseguimento del 2025, in attesa di verificare la capacità del gruppo di consolidare questa crescita nei mercati chiave.

