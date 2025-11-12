Hensoldt - BorsaInside.com

J.P. Morgan ha deciso di declassare Hensoldt AG (ETR:HAGG) da overweight a neutral, segnalando che il gruppo tedesco specializzato in elettronica per la difesa dovrà affrontare una fase di rallentamento nella crescita a breve termine. Nonostante le prospettive positive nel lungo periodo restino intatte, l’istituto americano evidenzia come i margini e i ricavi miglioreranno più lentamente del previsto, complice l’impatto di investimenti ingenti e prolungati.

L’ottimismo che aveva spinto J.P. Morgan a promuovere Hensoldt lo scorso giugno, in previsione di un’accelerazione legata all’aumento dei budget militari tedeschi, è ora ridimensionato. Dopo il recente Capital Markets Day, gli analisti hanno osservato che i benefici su vendite ed EBITDA si concretizzeranno soltanto nella seconda metà del decennio, anziché già nel biennio 2025-2026 come stimato in precedenza.

A fronte di una traiettoria più lenta degli utili, la banca statunitense ha ridotto le stime dell’EPS 2025-2029 tra il 2% e il 10%, con i tagli più consistenti previsti per il triennio 2026-2028. Anche il flusso di cassa libero è stato rivisto al ribasso: pesano non solo gli utili inferiori, ma anche il maggiore assorbimento di risorse in conto capitale, l’aumento della ricerca e sviluppo capitalizzata e i costi extra per il completamento del sistema SAP, che si protrarranno fino al 2029.

Alla luce di queste revisioni, il target price di Hensoldt è stato abbassato da 110 a 100 euro (-9%) con scadenza dicembre 2026. Per contro, J.P. Morgan mantiene il giudizio overweight su Rheinmetall e Renk, le cui previsioni di crescita restano superiori. Secondo il report, la crescita stimata di Hensoldt — circa +10% delle vendite nel 2026 — segnerebbe il quarto anno consecutivo di ritardo rispetto ai due principali concorrenti.

Gli analisti collegano la lentezza della crescita a una combinazione di fattori: da un lato un mix di prodotti a ciclo più lungo, dall’altro la persistenza di limiti produttivi. L’azienda ha infatti in corso un piano di espansione su più fronti: un nuovo impianto di Ottronica che sarà pienamente operativo nel 2026, un hub logistico centrale e la già citata piattaforma SAP. Tutti investimenti strategici ma costosi, che pesano sul breve termine.

J.P. Morgan riconosce che Hensoldt sta facendo le mosse giuste per consolidare la propria posizione di “campione nazionale” tedesco nel settore della difesa elettronica, ma sottolinea anche che i tempi di ritorno economico saranno più lunghi e i costi superiori alle attese iniziali. In particolare, il progetto SAP, originariamente previsto in completamento entro il 2026, richiederà ulteriori tre anni di spese eccezionali.

Pur confermando le ottime prospettive di crescita organica fino al 2030 e il potenziale di miglioramento del margine EBITA, J.P. Morgan evidenzia diversi elementi di rischio:

rallentamento temporaneo della crescita rispetto ai competitor;

oneri straordinari e alti livelli di R&S capitalizzata che riducono la qualità degli utili;

e alti livelli di R&S capitalizzata che riducono la qualità degli utili; valutazione di mercato già elevata , che limita il potenziale di rialzo nel breve periodo;

, che limita il potenziale di rialzo nel breve periodo; possibili variazioni nei budget della difesa europea e tedesca ;

; rischi operativi legati all’aumento della capacità produttiva e alle operazioni di M&A, da cui Hensoldt punta ad aggiungere circa 500 milioni di euro di ricavi entro il 2030.

