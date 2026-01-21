JD Sports - BorsaInside.com

JD Sports Fashion (LON: JD) ha chiuso il quarto trimestre con vendite sottostanti in flessione nel periodo più importante dell’anno, quello degli acquisti natalizi. Il miglioramento registrato in Nord America non è stato sufficiente a bilanciare la debolezza di Regno Unito ed Europa, che hanno trascinato il dato complessivo in negativo.

Nelle nove settimane fino al 3 gennaio, le vendite comparabili (LFL) sono scese dell’1,8%, un risultato sostanzialmente in linea con il trimestre precedente, quando il calo era stato dell’1,7%. In pratica, JD continua a muoversi in uno scenario di domanda irregolare, dove la crescita non è omogenea e dipende molto dall’area geografica.

Nord America torna a crescere, ma Europa e Regno Unito peggiorano

Il segnale più positivo arriva dal Nord America, mercato che rappresenta circa il 40% dei ricavi del gruppo. Qui JD ha riportato una crescita LFL dell’1,5%, ribaltando il –1,7% del terzo trimestre. È un cambio di marcia importante perché indica che la rete retail e la strategia commerciale stanno tornando a generare risultati, soprattutto in un mercato dove la concorrenza resta elevata.

Il dato americano, però, non basta a “salvare” il trimestre. In Europa le vendite LFL sono scese del 3,4%, peggiorando rispetto al –1,1% registrato in precedenza. Nel Regno Unito il rallentamento è stato ancora più evidente: –5,3%, contro il –3,3% del trimestre precedente. In altre parole, mentre negli Stati Uniti JD riesce a riprendere slancio, nel cuore storico del business europeo la pressione sui consumi e sul retail sportivo continua a farsi sentire.

Il CEO Regis Schultz ha evidenziato con toni positivi il recupero in Nord America, sottolineando come l’azienda sia tornata a crescere nel suo mercato principale e abbia ottenuto ulteriori progressi in termini di quota di mercato, grazie a un’esecuzione più disciplinata del piano commerciale.

Guidance 2026: utili attesi in linea con il consenso ma in calo rispetto al 2025

Sul fronte delle prospettive, JD Sports prevede che l’utile ante imposte (PBT), includendo le voci di rettifica, per l’esercizio che termina a gennaio 2026 sia in linea con le attuali attese del mercato, pari a 849 milioni di sterline.

Anche se la guidance conferma le stime, il confronto con l’anno precedente resta pesante: nel 2024/25 JD aveva registrato un PBT di 923 milioni di sterline, quindi l’azienda si prepara a un esercizio in contrazione sul piano della redditività. Un segnale che riflette un contesto ancora complicato per il settore, dove i volumi non crescono con continuità e il mercato resta selettivo.

Flusso di cassa in aumento e spazio per nuovi riacquisti di azioni

Tra gli elementi più interessanti comunicati dal gruppo c’è l’introduzione di una guidance sul flusso di cassa libero, stimato a circa 400 milioni di sterline nell’FY26, in aumento rispetto ai 339 milioni dell’FY25. Questo dato è importante perché racconta una parte diversa della storia: anche con vendite non esaltanti e utili sotto pressione, JD sembra orientata a mantenere una struttura finanziaria solida e una buona capacità di generare cassa.

Secondo Richard Chamberlain di RBC Capital Markets, il tono prudente del management sulle prospettive potrebbe tradursi in un rischio di revisione al ribasso delle stime di consenso sul PBT per l’FY27. Tuttavia, il miglioramento del flusso di cassa libero potrebbe continuare a sostenere operazioni di buyback, offrendo un potenziale supporto al titolo nel medio periodo.

FY27: crescita di mercato contenuta e scenario prudente

Per l’FY27 JD Sports prevede un contesto di crescita contenuta del mercato. È un messaggio chiaro: l’azienda non sta impostando una narrativa aggressiva, ma si prepara a uno scenario in cui la domanda rimane stabile o cresce poco, e dove il vantaggio competitivo si gioca su efficienza, brand mix, gestione promozionale e capacità di mantenere margini accettabili.

Il quadro complessivo resta quindi misto: Nord America in miglioramento e in ripresa, Europa e Regno Unito ancora in fase difficile. Ed è proprio da questo equilibrio che dipenderà la traiettoria di JD nei prossimi trimestri, tra sfide operative e la necessità di consolidare la crescita dove il gruppo sta mostrando più forza.

