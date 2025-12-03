Travis Perkins - BorsaInside.com

Il titolo Travis Perkins, storico distributore britannico di materiali da costruzione quotato a Londra, finisce nel mirino di Jefferies, che nella sua ultima analisi ha deciso di abbassare il giudizio da “hold” a “underperform”. La banca americana ha inoltre ridotto il target price a 535 pence, un livello che rappresenta un potenziale ribasso del 16% rispetto al valore attuale di circa 634 pence.

Perché arriva il downgrade

Secondo Jefferies, il mercato avrebbe già scontato nelle valutazioni odierne molte delle aspettative legate alla futura ristrutturazione del gruppo, in particolare quelle riposte nel nuovo amministratore delegato che entrerà in carica a inizio 2026, Gavin Slark. Il problema principale, però, rimane la difficoltà nel riportare la divisione chiave Merchanting ai margini storici del 7-8%.

Oggi questa area, che pesa per oltre l’80% sulle vendite e quasi altrettanto sull’EBITA adjusted (al netto del business immobiliare), opera a margini circa dimezzati rispetto al 2019. Jefferies evidenzia quindi una notevole distanza tra performance attuale e livelli considerati “normalizzati”.

Obiettivi di margine considerati poco realistici

Per tornare a un margine del 7-8% entro tre anni, il gruppo dovrebbe ottenere:

una crescita dei volumi del 9-11% annuo senza aumento dei prezzi , oppure

, oppure un’inflazione dei prezzi del 3,6-4% annuo senza alcun incremento dei volumi.

Allargando l’orizzonte di recupero a cinque anni, la banca stima comunque ritmi elevati:

+6,5-7,6% annuo nei volumi , oppure

, oppure prezzi in crescita del 3,1-3,3% l’anno.

Numeri che appaiono difficili da raggiungere se confrontati con la realtà recente: nel biennio 2018-2019 la divisione Merchanting aveva registrato incrementi dei volumi quasi nulli (+0,1% e +1,7%) e aumenti dei prezzi molto più contenuti (3,5% e 1,6%).

Un business quasi totalmente esposto al mercato britannico

Travis Perkins resta un operatore fortemente domestico, con circa il 98% del giro d’affari concentrato nel Regno Unito. All’interno del mercato inglese, l’area più rilevante rimane quella della manutenzione, riparazione e ristrutturazione residenziale, che da sola vale il 35% delle vendite.

È proprio questo il segmento per cui Jefferies ha rivisto al ribasso le sue previsioni, limando 0,5 punti percentuali l’anno alle stime per il 2026 e il 2027, che ora indicano una crescita attesa dello 0,5% e dell’1% rispettivamente.

La società ha invece un’esposizione inferiore al 20% alle nuove costruzioni residenziali, comparto per cui il broker prevede una delle crescite più interessanti del settore edile britannico nei prossimi anni.

Previsioni di crescita e conti futuri

Secondo le nuove stime, Travis Perkins dovrebbe registrare una crescita delle vendite del 3,1% annuo composto nel triennio 2025-2027, un ritmo che si colloca nella fascia più bassa del comparto delle costruzioni UK.

Ecco le proiezioni aggiornate di Jefferies:

Per il 2025:

Ricavi: 4,60 miliardi di sterline

EBITA rettificato: 131 milioni

Margine: 2,8%

Utili per azione: 26,8 pence

Per il 2026:

Ricavi: 4,69 miliardi di sterline

EBITA rettificato: 153 milioni

Margine: 3,3%

Utili per azione: 34,2 pence

Le stime del broker risultano più basse rispetto al consenso:

−5,1% sull’EBITA 2025 (ex profitti immobiliari)

sull’EBITA 2025 (ex profitti immobiliari) −7,8% nel 2026

nel 2026 −10,3% nel 2027

nel 2027 −11,2% nel 2028

In termini di leva finanziaria, Jefferies prevede un rapporto debito netto/EBITDA pari a 1,8 volte nel 2025 e 1,3 volte nel 2026 (post IFRS 16).

Il nodo della leadership

Nel gennaio 2026 arriverà alla guida Gavin Slark, manager con lunga esperienza nel settore, ma secondo Jefferies le opzioni di intervento rapido sui margini sarebbero comunque limitate. In altre parole, anche con un nuovo CEO, il percorso di recupero per Travis Perkins rischia di essere lento e complesso.

