Il settore europeo delle utilities entra in una nuova fase secondo Jefferies, che ribalta in parte le sue preferenze per il 2025. Nella sua ultima analisi, il broker ha declassato Iberdrola da buy a hold, mentre ha promosso SSE ed Engie come le migliori opportunità del comparto, spostando l’attenzione su società con maggiore spazio di crescita legato alla domanda energetica e agli investimenti nelle reti.

La decisione su Iberdrola arriva dopo un anno di forte corsa del titolo, che ha messo a segno un rialzo del 35 percento. Per Jefferies questo slancio ha già incorporato gran parte del potenziale, rendendo il rapporto rischio–rendimento più equilibrato di quanto non fosse all’inizio dell’anno.

Il target price viene fissato a 19,20 euro, pari a un possibile aumento del 7 percento rispetto ai prezzi attuali, con un rendimento complessivo dell’11 percento considerando i dividendi. Nonostante la società continui a distinguersi per la crescita degli utili e della cedola, gli analisti ritengono poco visibile il percorso verso ulteriori miglioramenti. Iberdrola tratta a 17,8 volte gli utili forward 2026, con un dividendo del 4,2 percento.

La grande favorita del report è invece SSE, promossa a utility integrata preferita. Jefferies conferma la raccomandazione buy e alza il target price a 2.510 pence, in aumento rispetto ai precedenti 2.220. Il potenziale rialzo stimato è del 17 percento, con un rendimento totale che arriva al 20 percento.

Secondo il broker, la società britannica sta vivendo una fase di espansione eccezionale: la sua base di asset regolamentati dovrebbe crescere in media del 19 percento all’anno fino al 2030, il ritmo più alto del settore. Il titolo quota 13,9 volte gli utili 2026 e offre un dividendo del 3,2 percento.

Il nuovo quadro regolatorio britannico favorisce SSE, includendo un aumento del 10 percento della baseline dei costi riconosciuti, mentre l’esposizione dell’azienda alla generazione flessibile la mette nella posizione ideale per trarre vantaggio dall’intermittenza delle rinnovabili.

Buone notizie anche per la francese Engie, che resta buy con target price rivisto al rialzo a 25,70 euro. Il potenziale di crescita sul prezzo è del 15 percento, mentre il rendimento totale arriva al 22 percento grazie al generoso dividendo.

Jefferies prevede per Engie una crescita degli utili del 7 percento fino al 2030, superiore alle stime di mercato, sottolineando anche la solidità finanziaria con oltre 10 miliardi di euro di capacità di investimento. Il gruppo si distingue inoltre per una forte esposizione alla generazione flessibile, pari al 22 percento nel 2024, la più alta tra i concorrenti. Il titolo tratta 11,7 volte gli utili forward 2026 con un rendimento della cedola del 6,4 percento.

Resta buy anche la italiana Enel, con un target che sale a 10 euro rispetto ai precedenti 9,50, per un potenziale upside del 14 percento e un rendimento totale del 20 percento. Enel scambia a 12,3 volte gli utili 2026 e garantisce un dividendo del 5,7 percento. Jefferies stima un utile per azione di 0,76 euro nel 2028, circa il 4 percento sopra il consenso, evidenziando inoltre un margine di manovra da circa 8 miliardi per ulteriori buyback oltre al piano già in corso da 1 miliardo.

Per Endesa, invece, il giudizio resta neutrale. Il target price rimane a 27 euro, con un potenziale ribasso del 13 percento dai valori attuali di 30,78 euro. A favore della società spagnola c’è comunque una forte flessibilità finanziaria, con circa 4,5 miliardi di liquidità disponibile. Valutazione stabile anche per EDP, su cui Jefferies conferma l’hold ma abbassa il target a 4,15 euro dai precedenti 4,55. Il potenziale rialzo sarebbe dell’8 percento, per un rendimento totale del 13 percento.

Sul fronte macro, Jefferies evidenzia uno scenario di piena ripresa per il consumo energetico europeo. Secondo ICIS, tra il 2024 e il 2030 l’Europa assorbirà 515 terawattora di domanda aggiuntiva, con un tasso di crescita medio del 3 percento. I data center dovrebbero rappresentare il 14 percento di questo aumento, raggiungendo una capacità installata di circa 18 gigawatt entro la fine del decennio. Anche la domanda industriale tornerà a salire, secondo le proiezioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia citate nel rapporto.

