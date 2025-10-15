Una automobile BMW con una freccia rossa verso il basso in sovrimpressione
BMW - BorsaInside.com
La banca d’investimento Jefferies ha rivisto al ribasso la propria valutazione su BMW, passando da “Buy” a “Hold” e abbassando il target price da 92 a 85 euro per azione. Al contrario, gli analisti hanno alzato l’obiettivo di prezzo per Mercedes-Benz Group da 55 a 60 euro, evidenziando un miglior equilibrio tra rischi e potenzialità per il marchio rivale.

Secondo la nuova analisi pubblicata mercoledì, BMW sta attraversando una fase di debolezza legata alle incertezze del mercato cinese e ai possibili effetti dei dazi commerciali, fattori che stanno pesando sui margini e sulla visibilità degli utili nel breve periodo. Pur riconoscendo la solidità della strategia a lungo termine legata alla nuova piattaforma Neue Klasse, Jefferies ritiene che il contesto attuale giustifichi un atteggiamento più prudente.

Gli esperti hanno tagliato del 9% le stime sull’EBIT 2025 di BMW, portandolo a 9,4 miliardi di euro, e ridotto del 12% la previsione per il comparto automobilistico, ora atteso a 6,2 miliardi. Per il terzo trimestre 2025, la banca d’investimento stima ricavi per 29,4 miliardi di euro, in aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente, grazie alla tenuta del mercato nordamericano e ai primi segnali di stabilizzazione in Cina.

Tuttavia, il margine EBIT auto è previsto in calo al 4,3% (5,2% rettificato), penalizzato dalle spese logistiche per le spedizioni verso gli Stati Uniti e dai maggiori incentivi concessi ai concessionari cinesi.

Sul fronte opposto, Mercedes-Benz riceve una valutazione più ottimistica, con Jefferies che conferma il rating “Hold” ma alza il target price a 60 euro. Gli analisti lodano la resilienza degli utili, il vantaggio competitivo nei veicoli definiti dal software e la solidità del ciclo di rinnovamento prodotti, che dovrebbe garantire una sostenuta generazione di cassa. Questo fattore potrebbe anche aprire la strada a nuovi programmi di riacquisto di azioni proprie.

Infine, Jefferies evidenzia come BMW abbia catalizzato l’attenzione mediatica con la sua Neue Klasse, ma sottolinea che Mercedes-Benz sembra mantenere un vantaggio tecnologico concreto grazie a una maggiore proprietà intellettuale e a tempi di implementazione più rapidi delle soluzioni software sui diversi modelli e motorizzazioni.

