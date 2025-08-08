Sanofi - BorsaInside.com

J.P. Morgan ha rivisto al rialzo il giudizio su Sanofi (EPA: SASY), portandolo da neutral a overweight, segnalando una maggiore fiducia nelle prospettive di crescita del colosso farmaceutico. Nella nota diffusa venerdì, la banca d’affari ha fissato un nuovo target price di 105 euro per dicembre 2026, leggermente inferiore ai precedenti 110 euro, ma comunque indicativo di un importante potenziale di rialzo.

L’aggiornamento arriva grazie alle prospettive incoraggianti legate a due trattamenti in fase di sviluppo avanzata: amlitelimab per la dermatite atopica e tolebrutinib per la sclerosi multipla progressiva primaria.

Amlitelimab: potenziale blockbuster nella dermatite atopica

Il farmaco sperimentale amlitelimab sta affrontando la Fase III dello studio COAST-1, con risultati attesi nel terzo trimestre del 2025. Le previsioni indicano un’efficacia EASI-75 aggiustata per placebo tra il 28% e il 34% alla settimana 24 con un regime di somministrazione ogni quattro settimane, comparabile ai concorrenti ma con un vantaggio chiave: la minore frequenza di trattamento.

Secondo J.P. Morgan, le vendite di picco potrebbero attestarsi tra 2 e 3 miliardi di euro, con possibilità di ulteriore crescita se il programma di mantenimento ogni 12 settimane — in valutazione in un altro studio previsto per il 2026 — dovesse confermare i risultati.

Tolebrutinib: nuove speranze per la sclerosi multipla

Il candidato farmaco tolebrutinib è attualmente in Fase III nello studio PERSEUS, con dati attesi tra il terzo e il quarto trimestre del 2025. Le evidenze preliminari su altre forme di sclerosi multipla indicano una potenziale riduzione significativa della progressione della disabilità, aprendo la strada a vendite stimate in almeno 1 miliardo di euro solo per la forma primaria progressiva.

Considerando anche le forme secondarie, J.P. Morgan stima vendite di picco complessive fino a 2,9 miliardi di euro.

Valutazioni e prospettive di mercato

Nonostante un lieve taglio del 2-3% alle proiezioni di vendite e utili per il periodo 2025-2030 a causa dell’effetto cambio, la banca prevede per Sanofi una crescita dell’EPS del 7% annuo composto e un incremento dell’11% nel 2026 su base sottostante.

Attualmente il titolo Sanofi è scambiato con uno sconto del 20% rispetto alla media di settore, pur avendo un tasso di crescita previsto superiore del 50% rispetto ai competitor.

Il target price di 105 euro deriva da una valutazione sum-of-the-parts, applicando un multiplo di circa 12 volte l’utile per azione stimato per il 2026 e includendo la quota del 47,8% in Opella, valutata circa 3 euro per azione.

