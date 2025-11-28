Novonesis - BorsaInside.com

Novonesis finisce sotto i riflettori del mercato dopo la decisione di J.P. Morgan di inserirla nella propria Analyst Focus List, definendola una delle idee di investimento più interessanti per chi punta su una strategia a lungo termine. Secondo la nota diffusa dalla banca d’affari, la scelta è guidata da una combinazione di elementi chiave: valutazione ancora attraente, prospettive di crescita solide e un profilo di redditività superiore alla media del settore.

Gli analisti evidenziano che il titolo, pur essendo già considerato “premium” rispetto ai competitor del comparto chimico-consumer, scambia ancora a multipli inferiori alla sua media storica, offrendo quindi un margine potenziale significativo. Per il rapporto prezzo/utili atteso (P/E), si parla di 25x nel 2026 e 23x nel 2027, numeri giudicati “ancora ben sotto” la media storica di circa 30x, segnalando spazio per un ulteriore rialzo.

Alla luce di queste considerazioni, J.P. Morgan ha alzato il target price da 512 a 560 DKK, spostando l’orizzonte temporale a dicembre 2027. Il titolo ha chiuso il 27 novembre a 397,70 DKK, lasciando quindi intravedere un potenziale rialzo interessante per gli investitori.

Crescita organica solida e margini in miglioramento

Uno dei punti di forza che ha convinto la banca americana è la crescita organica costante dell’EBITDA rettificato, stimata all’8% nel 2025, 8,9% nel 2026 e 9% nel 2027. Numeri che, secondo gli analisti, posizionano Novonesis tra le aziende più dinamiche del settore a livello globale.

Le stime di EBITDA rettificato, espresse in valore assoluto, corrispondono a:

€1,537 miliardi nel 2025

€1,674 miliardi nel 2026

€1,826 miliardi nel 2027

Da notare che le previsioni sono state leggermente ritoccate al rialzo, con un incremento dello 0,3% per il 2025 e dello 0,6% per il 2026, segno di crescente fiducia nell’evoluzione dei fondamentali.

Valutazioni premium, ma giustificate

Gli analisti riconoscono che Novonesis viene già scambiata a multipli EV/EBITDA superiori alla media del settore, ma ritengono che tali premi siano giustificati dalla qualità del business, dalla crescita strutturale e dalla forte capacità di innovazione. Le proiezioni indicano multipli pari a:

18x nel 2025

16,5x nel 2026

15x nel 2027

Un confronto significativo con i concorrenti, che viaggiano rispettivamente a 11x, 10,5x e 9,7x.

Innovazione, personalizzazione e domanda resiliente

Durante l’ultima conference call, la CEO Ester Baiget ha commentato positivamente le condizioni della domanda, definite “rassicuranti”, pur segnalando alcune debolezze nel comparto beverage e tendenze di down-trading nel settore home care nordamericano. L’azienda punta con decisione sull’innovazione e sullo sviluppo di soluzioni personalizzate, in linea con il target di crescita organica del 6%-9% fissato dal management per il medio termine.

Questi elementi, secondo J.P. Morgan, rafforzano l’immagine di Novonesis come società strutturalmente orientata alla crescita di lungo periodo, con un posizionamento competitivo difficilmente replicabile.

Perché il report conta per gli investitori

Il giudizio degli analisti non rappresenta un semplice aggiornamento di stima, ma un vero segnale di forza strategica: Novonesis viene considerata una realtà capace di coniugare crescita organica, leadership tecnologica, pricing power e visibilità sugli utili, fattori che la collocano tra i titoli più promettenti nel panorama europeo.

Pur ricordando che ogni decisione va contestualizzata nella propria strategia personale, J.P. Morgan ritiene che l’azienda offra una combinazione particolarmente rara di solidità, potenzialità e sostenibilità dei margini nel tempo.

