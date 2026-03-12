Le azioni di Hochschild Mining registrano un deciso rimbalzo a Piazza di Londra dopo la revisione al rialzo del giudizio da parte di JPMorgan. Il titolo della società mineraria ha guadagnato circa il 4,4%, sostenuto dal passaggio del rating da neutral a overweight e dall’aumento del prezzo obiettivo, portato da 8,90 a 9,90 sterline.
L’aggiornamento arriva dopo la pubblicazione dei risultati relativi all’intero 2025, che si sono rivelati sostanzialmente in linea con le aspettative del mercato. Anche le prospettive operative comunicate dal gruppo sono rimaste coerenti con le indicazioni diffuse nel quarto trimestre dello scorso anno, rafforzando la fiducia degli analisti sulla traiettoria di crescita della società.
Previsioni di crescita: EBITDA atteso oltre 1 miliardo
Secondo le stime di JPMorgan, Hochschild potrebbe registrare un forte miglioramento della redditività nei prossimi anni. La banca prevede infatti:
- EBITDA di circa 1,1 miliardi di dollari nel 2026
- EBITDA di circa 1,2 miliardi di dollari nel 2027
Si tratterebbe di un incremento superiore al 100% rispetto ai livelli del 2025, un’espansione che gli analisti attribuiscono principalmente al contesto favorevole dei prezzi dei metalli preziosi, in particolare oro e argento, e al rafforzamento delle attività operative.
Pipeline di progetti e crescita della produzione
Un altro elemento che ha contribuito al miglioramento del giudizio riguarda i progetti di sviluppo attualmente in fase avanzata. Tra questi spicca Monte Do Carmo, per il quale la decisione finale di investimento è attesa entro la metà del 2026. Se approvato, il progetto potrebbe rappresentare un importante motore di crescita, con un aumento della produzione complessiva fino a circa 450.000 once equivalenti d’oro entro il 2030, pari a un incremento di circa il 50% dei volumi.
Alla luce delle prospettive operative più solide e della pipeline di sviluppo, JPMorgan ha rivisto al rialzo anche il multiplo di valutazione utilizzato per il titolo, portando il target a 5 volte l’EV/EBITDA stimato per il 2026 (rispetto alle precedenti 4 volte). Attualmente il titolo tratta a circa 4,2x l’EV/EBITDA previsto per il 2026 e 3,7x per il 2027, con un rendimento del free cash flow intorno al 4%.
Mara Rosa verso la piena produzione
Tra i progetti chiave per la crescita futura figura anche la nuova miniera Mara Rosa, che sta entrando gradualmente nella fase operativa. L’azienda punta a raggiungere la piena capacità produttiva nella prima metà del 2026. L’impianto ha già toccato la capacità nominale di 7.000 tonnellate al giorno, mentre la società ha recentemente affidato l’attività estrattiva a un nuovo appaltatore minerario.
Parallelamente prosegue l’iter autorizzativo per il progetto Royropata. Il management prevede di presentare la Valutazione di Impatto Ambientale modificata nell’agosto 2026, dopo le elezioni previste in Perù ad aprile. L’azienda resta fiduciosa di ottenere le autorizzazioni nel 2027, con una possibile entrata in produzione nel 2028.
Titolo in calo ma potenziale di recupero
Nonostante il recente rialzo, le azioni Hochschild restano circa il 20% sotto i livelli di inizio mese. Proprio questo arretramento, secondo JPMorgan, potrebbe rappresentare un punto di ingresso interessante per gli investitori.
La banca ribadisce infatti una visione strutturalmente positiva sul comparto aurifero, sostenuta dalle prospettive favorevoli per il prezzo dell’oro e dal potenziale di crescita delle società minerarie più esposte ai metalli preziosi.
