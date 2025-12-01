Azioini tech europee - BorsaInside.com

Secondo una recente analisi di JPMorgan, il 2026 rappresenterà un punto di svolta per il settore tecnologico europeo, con una forte accelerazione degli investimenti nei semiconduttori, una selezione naturale tra i produttori di dispositivi e un nuovo slancio per i sistemi di pagamento digitali. La banca individua ASML, Adyen e Nokia come i titoli con il più alto potenziale di crescita, legati a tre pilastri considerati strategici: intelligenza artificiale, infrastruttura digitale e trasformazione dei sistemi di pagamento.

La svolta nel mercato dei semiconduttori: ASML pronta alla corsa

Gli analisti prevedono che nel 2026 il comparto semicap (le aziende che producono apparecchiature per la fabbricazione di chip) sarà il segmento più dinamico grazie alla ripartenza del ciclo delle memorie, trainato dalla forte domanda di DRAM e HBM per l’AI. Il prezzo spot delle DRAM è quadruplicato da settembre, chiaro segnale di un’imminente riaccensione degli investimenti.

La capacità produttiva non potrà essere ampliata rapidamente a causa dei limiti strutturali delle clean-room, creando le condizioni per un ciclo di crescita pluriennale che potrebbe estendersi fino al 2028. In questo scenario ASML è indicata come il principale beneficiario, con un intenso incremento degli ordini già dalla fine del 2025, grazie alla domanda di sistemi litografici avanzati richiesti dai chip dedicati all’intelligenza artificiale.

Anche ASMI, VAT Group e BE Semiconductor dovrebbero agganciarsi alla ripresa, ma solo in una fase successiva del ciclo.

Pressioni sui produttori di dispositivi: sovraccarico di scorte e mercato automotive in difficoltà

Il quadro è meno favorevole per i produttori di dispositivi semiconduttori, appesantiti da scorte eccessive nel settore automotive e industriale, che nel terzo trimestre hanno raggiunto livelli pari a 166 giorni, ben oltre la soglia considerata sostenibile. Ciò manterrà margini e redditività sotto pressione fino alla fine del 2026, ostacolando una ripresa veloce.

Il settore automotive inoltre deve fare i conti con:

Rincari per l’aumento dei dazi,

Fine degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici negli Stati Uniti,

Domanda debole in Cina.

Tra i pochi nomi favoriti, spicca Infineon, grazie alla sua esposizione strategica all’alimentazione per l’AI. Al contrario, ams-Osram viene declassata a Underweight per prospettive meno convincenti.

Nokia protagonista dell’infrastruttura digitale e delle reti AI

Nel comparto delle telecomunicazioni, JPMorgan ritiene che gli investimenti nelle tradizionali reti Radio Access Network (RAN) resteranno stagnanti fino all’avvio dei primi cicli 6G, attesi tra alcuni anni. Tuttavia, la crescita investirà le infrastrutture digitali legate all’intelligenza artificiale, in cui Nokia è ben posizionata grazie alle sue unità Optical Networking e IP Networking.

Questi segmenti, destinati a beneficiare pesantemente dalla domanda di connettività ad alte prestazioni per data center e reti AI, potrebbero generare una crescita tra il 10 e il 12% annuo, con impatto diretto sui margini e sugli utili. Se le previsioni verranno centrate, gli analisti ritengono probabile una rivalutazione significativa del titolo, con potenziale upside a doppia cifra.

Pagamenti digitali: Adyen rimane il nome più forte

Nel mondo dei pagamenti, lo scenario è definito “misto”, ma con una chiara leadership: Adyen rimane top pick di JPMorgan e viene inserita nella Positive Catalyst Watch, grazie a fondamentali solidi e a un profilo di crescita più pulito dopo l’uscita dei volumi legati a CashApp. L’azienda beneficia inoltre di un notevole potenziale di espansione internazionale, di un’infrastruttura proprietaria snella e altamente scalabile, e di margini superiori alla media del settore.

Per gli altri nomi:

Nexi potrebbe vivere un avvio 2026 debole, con crescita solo nella seconda parte dell’anno;

potrebbe vivere un avvio 2026 debole, con crescita solo nella seconda parte dell’anno; Worldline è penalizzata dalla diluizione derivante da un aumento di capitale imminente;

è penalizzata dalla diluizione derivante da un aumento di capitale imminente; Wise mantiene giudizio Overweight, anche grazie alla quotazione sul mercato statunitense, che potrebbe riaccendere l’interesse degli investitori internazionali.

AI, infrastrutture digitali e pagamenti i driver del 2026

Il 2026 si preannuncia come l’anno della ripresa tecnologica europea, guidata da tre grandi macro-trend:

Crescita strutturale dei semiconduttori per AI e data center , con ASML in prima linea;

, con ASML in prima linea; Sviluppo delle infrastrutture digitali e reti AI-ready , con Nokia come protagonista;

, con Nokia come protagonista; Evoluzione dei pagamenti globali e digitale first, con Adyen al centro del settore.

Secondo JPMorgan, queste aziende rappresentano le migliori opportunità di crescita e valorizzazione nel panorama tecnologico europeo per il 2026.

