Il titolo Ams OSRAM finisce nel mirino dei mercati dopo il brusco taglio del giudizio da parte di Kepler Cheuvreux. Il broker europeo ha rivisto al ribasso il rating, passando da Hold a Reduce, evidenziando forti perplessità sulla capacità del gruppo di migliorare i margini operativi e di generare un flusso di cassa libero significativo nel medio periodo. La reazione di Borsa è stata immediata: le azioni hanno perso oltre il 7%.

Secondo l’analista Sébastien Sztabowicz, la frenata della domanda, i costi delle materie prime e un mix produttivo meno favorevole contribuiranno a rallentare la ripresa, rendendo più complesso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal management. Di conseguenza, Kepler ha ridotto anche il target price, portandolo da 10,50 a 8 franchi svizzeri, segnalando un potenziale ribasso ulteriore.

Ricavi in rallentamento e margini sotto il livello obiettivo

La fase di stabilizzazione del mercato procede più lentamente del previsto. Le nuove stime indicano una flessione dell’1% delle vendite nel 2025, smentendo le precedenti previsioni di crescita. Solo nel 2026 e 2027 si intravede un lieve miglioramento, con aumenti rispettivamente del 4% e 5%, comunque inferiori alle prospettive iniziali.

Sul fronte dei margini, lo scenario resta complesso: la crescita dell’efficienza operativa rischia di essere vanificata dai maggiori costi industriali. Per questo, Kepler prevede ora un margine EBITDA rettificato fermo al 18% tra 2025 e 2026, per poi risalire al 20% nel 2027, il minimo della fascia obiettivo indicata dall’azienda (20-24%).

Flusso di cassa in forte sofferenza: troppo dipendente dagli incentivi pubblici

Uno dei punti più critici riguarda il flusso di cassa libero. Nonostante le dismissioni, Ams OSRAM ha registrato finora una perdita di 48 milioni di euro di FCF. L’obiettivo dichiarato di superare i 100 milioni nel 2025 appare fragile e, secondo l’analista, dipende quasi totalmente dai 70-80 milioni di euro attesi dall’European Chips Act nel quarto trimestre. Un segnale chiaro che il cash flow del gruppo rimane esposto a fattori esterni e poco strutturali.

Per il 2026, le aspettative peggiorano ulteriormente: sono previsti appena 30 milioni di euro di FCF, complice la normalizzazione del capitale circolante e l’assenza di anticipi straordinari da parte dei clienti.

Il debito resta elevato: miglioramenti troppo lenti

Nonostante l’impegno del management nella riduzione dell’indebitamento e nelle attività di dismissione, il percorso di deleverage appare lento e insufficiente. Kepler stima un debito netto di 2,5 miliardi di euro a fine 2025, in calo solo marginale a 2,4 miliardi entro il 2027, includendo le partecipazioni minoritarie di OSRAM. Un livello considerato ancora troppo elevato rispetto alla capacità di generare cassa.

Una posizione che resta debole nel settore

Alla luce di questi elementi, Ams OSRAM rimane nella lista dei titoli meno appetibili nel settore IT hardware e semiconduttori. Secondo Kepler Cheuvreux, la società presenta:

prospettive di crescita poco entusiasmanti nel breve termine,

limitata espansione dei margini nei prossimi trimestri,

generazione di cassa debole e altamente incerta,

elevato indebitamento,

valutazione di mercato non sufficientemente conveniente da compensare i rischi.

Gli investitori si trovano così davanti a un quadro complesso: il potenziale di recupero c’è, ma è rallentato da fattori strutturali, dipendenza dagli incentivi pubblici e margini meno brillanti del previsto. In un settore altamente competitivo come quello dei semiconduttori, Ams OSRAM dovrà dimostrare con i fatti di poter invertire la rotta.

