Giornata negativa in Borsa per Kering SA, con il titolo che ha perso oltre il 3% dopo la diffusione delle prime indiscrezioni sul piano strategico del nuovo CEO Luca de Meo, orientato a una profonda trasformazione interna. Secondo fonti vicine all’azienda, l’obiettivo è chiaro: ridurre i costi, riorganizzare la rete retail e affrancarsi dall’eccessiva dipendenza economica da Gucci, marchio che negli ultimi trimestri ha sofferto un importante calo delle vendite.

Il piano, descritto in un documento interno soprannominato ReconKering, rappresenta la visione più concreta del nuovo corso aziendale, a poche settimane dalla maxi-operazione da 4,7 miliardi di euro che ha portato alla cessione della divisione beauty a L’Oréal, mossa pensata per rafforzare la liquidità e rifocalizzare il gruppo sul core business legato alla moda e al lusso.

De Meo punta a trasformare Kering in “il principale sfidante nel mercato del lusso mondiale” entro cinque-dieci anni, imprimendo una svolta gestionale e strategica. La road map prevede 18 mesi per riportare tutti i brand alla crescita e tre anni per tornare a una performance finanziaria considerata di alto livello.

Uno dei passaggi chiave riguarda la razionalizzazione dei punti vendita: dopo aver già chiuso 55 boutique nell’ultimo anno, Kering potrebbe continuare a ridurre la presenza fisica nei mercati meno redditizi, favorendo una distribuzione più selettiva, strategie digitali avanzate e una revisione del pricing e del mix di prodotto, in particolare dopo anni di aumenti dei listini che hanno inciso sulla percezione del brand.

Un altro punto centrale è la diversificazione del portafoglio marchi. Il gruppo, oggi fortemente legato ai risultati di Gucci, vuole accelerare lo sviluppo di Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga, rafforzandone identità, canali distributivi e posizionamento internazionale.

Attenzione anche alla divisione gioielli, settore dove Kering arranca rispetto a colossi come LVMH e Richemont, e dove sarà fondamentale creare sinergie operative e creative per aumentare competitività e margini.

Tra i marchi citati per il rilancio figurano anche Brioni e Alexander McQueen, sebbene in entrambi i casi continuino a circolare voci su possibili cessioni o ristrutturazioni profonde.

Il gruppo ha confermato che i principi della futura strategia erano già stati tracciati internamente all’arrivo di de Meo lo scorso settembre. Il piano ufficiale sarà svelato agli investitori la prossima primavera, momento in cui si attendono ulteriori dettagli su obiettivi, investimenti e nuovi modelli di crescita.

