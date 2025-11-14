Landsec - BorsaInside.com

Il titolo Land Securities Group, uno dei colossi dell’immobiliare commerciale nel Regno Unito, è finito sotto pressione in Borsa, con un calo superiore al 4%, dopo la pubblicazione dei conti relativi al primo semestre dell’anno fiscale. Dietro alla flessione c’è soprattutto una perdita legata alle dismissioni e un lieve arretramento del valore del portafoglio, nonostante un miglioramento della redditività operativa e dei ricavi da locazione.

Nei sei mesi chiusi al 30 settembre, Landsec ha registrato utili EPRA pari a 192 milioni di sterline, un risultato migliore rispetto ai 186 milioni di un anno prima. L’utile EPRA per azione è salito a 25,8 pence, beneficiando di un incremento del 5,2% dei canoni netti su base comparabile. Anche la cedola intermedia è cresciuta, arrivando a 19 pence (+2,2%).

Sul fronte dei conti IFRS, l’utile ante imposte è balzato a 98 milioni di sterline, molto più dei 24 milioni dell’esercizio precedente, un dato sostenuto dalle operazioni di riciclo del capitale, che hanno raggiunto complessivamente 644 milioni. Tra queste figura la cessione di Queen Anne’s Mansions per 245 milioni, operazione che ha però comportato una perdita contabile di 67 milioni e ha inciso sul calo dell’attivo netto tangibile EPRA per azione, sceso da 874 a 863 pence.

Nonostante queste minusvalenze, l’amministratore delegato Mark Allan ha sottolineato che tutte le divisioni del gruppo stanno mostrando “un chiaro slancio positivo”, risultato del riposizionamento strategico del portafoglio avviato negli ultimi anni.

L’occupazione complessiva del portafoglio è aumentata, raggiungendo il 97,7%. Ottima la performance degli immobili a uso ufficio, con un tasso di occupazione che sfiora il 99% e una crescita dei ricavi del 6,8% su base comparabile. Anche il comparto retail migliora, con entrate in aumento del 5% e occupancy stabile al 96,3%. I valori locativi stimati per l’intero portafoglio avanzano del 2,5%.

Le valutazioni immobiliari rimangono pressoché invariate: il gruppo stima una contrazione complessiva dello 0,1%. Il valore degli uffici arretra dell’1% per effetto dell’ampliamento dei rendimenti, del deprezzamento legato alla vendita di Queen Anne’s Mansions e dell’aumento della fiscalità su Piccadilly Lights. Il retail, invece, mette a segno un incremento del 2,3% grazie alla maggiore domanda e alla crescita degli ERV. Le altre asset class cedono lo 0,5%.

Sul fronte degli investimenti, Landsec ha destinato 244 milioni di sterline a spese in conto capitale, con 118 milioni dedicati agli sviluppi uffici e 83 milioni ai progetti retail. Il gruppo prevede una forte riduzione dell’esposizione allo sviluppo, che dovrebbe scendere a circa 200 milioni entro metà 2026, quando saranno completati i principali cantieri londinesi.

Per i prossimi 12–18 mesi, la società non intende avviare nuovi progetti che richiedano ingenti risorse di bilancio, preferendo consolidare i progressi ottenuti.

Il debito netto rettificato sale a 4,4 miliardi, ma scende a 4,1 miliardi su base pro-forma considerando le dismissioni successive alla chiusura del periodo. Il loan-to-value è al 40,3% (38,9% pro-forma), mentre il rapporto debito netto/EBITDA si colloca a 8,6 volte, con un obiettivo dichiarato di scendere sotto quota 7 entro il prossimo biennio. La durata media del debito è di 8,9 anni, con 1,1 miliardi di sterline disponibili tra cassa e linee non utilizzate.

Sul piano della pipeline residenziale, Landsec segnala progressi nelle autorizzazioni: via libera definitivo per 879 unità a Mayfield (Manchester) e approvazione parziale per un progetto da 2.800 abitazioni a Lewisham. Tuttavia, i margini attuali nel settore residenziale rimangono troppo bassi per giustificare forti investimenti nell’immediato, motivo per cui la società manterrà un approccio prudente finché le condizioni di mercato non miglioreranno.

