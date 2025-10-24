Lifco - BorsaInside.com

Le azioni Lifco AB (ST:LIFCOb) hanno registrato un balzo superiore all’8% nella seduta di venerdì, spinte dai risultati solidi del terzo trimestre 2025. Il gruppo svedese specializzato in acquisizioni industriali ha infatti comunicato una crescita sostenuta di profitti e vendite, trainata sia dall’espansione organica sia da nuove acquisizioni in tutte le divisioni operative.

Nel periodo luglio-settembre, Lifco ha raggiunto vendite nette per 6,84 miliardi di corone svedesi (SEK), in aumento dell’8,9% rispetto ai 6,28 miliardi dello stesso trimestre del 2024. L’EBITA è cresciuto del 10,4% toccando quota 1,54 miliardi di SEK, con un margine operativo in miglioramento al 22,6%, contro il 22,3% dell’anno precedente.

L’utile ante imposte è salito del 10,2% a 1,12 miliardi di SEK, mentre l’utile netto ha segnato un incremento ancora più deciso, pari al 18,9%, raggiungendo 900 milioni di SEK. Secondo il gruppo, una parte del risultato positivo deriva anche da un’aliquota fiscale effettiva più bassa in Germania, che ha ridotto le imposte differite di circa 63 milioni di SEK.

Risultati complessivi dei primi nove mesi del 2025

Nei primi nove mesi dell’anno, Lifco ha totalizzato vendite per 20,72 miliardi di SEK, in aumento del 9% su base annua. L’EBITA ha raggiunto 4,6 miliardi di SEK (+7,4%), mentre l’utile ante imposte è salito a 3,44 miliardi di SEK (+7,6%). L’utile netto si è attestato a 2,62 miliardi di SEK, in crescita del 10,6%, e l’utile per azione è passato da 5,14 a 5,71 SEK (+11,1%).

Il CEO Per Waldemarson ha commentato che la performance è stata sostenuta da una combinazione equilibrata di crescita organica e acquisizioni, distribuite su tutte e tre le aree di business: Dental, Demolition & Tools e Systems Solutions. Le acquisizioni hanno contribuito per il 7,4% alla crescita complessiva, mentre la crescita organica ha aggiunto un ulteriore 4,3%, con un impatto negativo dei cambi valutari del 2,8%.

Nel periodo sono state integrate tredici nuove società, per un totale di circa 1,87 miliardi di SEK di vendite annuali aggiuntive. Tra le principali operazioni figurano Arnold Deppeler (Svizzera), Fraga Dental (Germania), Gestenco International (Svezia) e MaxiMover (Regno Unito).

Andamento delle divisioni operative

La divisione Dental ha registrato vendite per 4,74 miliardi di SEK (+1,4%) e un EBITA di 1,01 miliardi (+2,1%), confermandosi un segmento stabile e redditizio.

Il comparto Demolition & Tools ha mostrato un’espansione più dinamica, con ricavi in crescita del 6,5% a 5,08 miliardi di SEK e un EBITA in aumento del 13,5% a 1,28 miliardi di SEK.

Il miglior risultato in termini di crescita è arrivato da Systems Solutions, che ha visto un incremento del 13,9% delle vendite (a 10,90 miliardi di SEK) e un EBITA in rialzo del 7,1% (a 2,44 miliardi di SEK). Tuttavia, il margine EBITA di quest’ultima divisione è sceso dal 23,8% al 22,4%, a causa di una leggera flessione delle vendite organiche in alcune aree specifiche.

Flussi di cassa, debito e struttura finanziaria

Il flusso di cassa operativo ha mostrato una crescita costante: +4,2% nei primi nove mesi (a 3,14 miliardi di SEK) e +16,4% nel terzo trimestre (a 1,39 miliardi di SEK).

Il debito netto al 30 settembre ammontava a 13,26 miliardi di SEK, in aumento rispetto agli 11,59 miliardi di fine 2024. Tuttavia, il debito netto fruttifero si mantiene su livelli sostenibili, pari a 9,15 miliardi di SEK, cioè 1,3 volte l’EBITDA, ben al di sotto del limite massimo di 3 volte fissato dall’azienda.

Nel corso dell’anno, Lifco ha rafforzato la propria struttura di finanziamento: a luglio ha ampliato il programma Medium-Term Note fino a 8 miliardi di SEK e ad agosto ha emesso un’obbligazione non garantita da 1 miliardo di SEK, portando il totale dei bond in circolazione a 4,75 miliardi di SEK.

Occupazione e prospettive future

Alla fine di settembre, Lifco contava 7.707 dipendenti, rispetto ai 7.193 dell’anno precedente, con circa 300 nuovi addetti provenienti da acquisizioni.

Dopo la chiusura del trimestre, l’azienda ha annunciato l’intenzione di consolidare la società italiana Nobil Bio Ricerche entro il quarto trimestre, rafforzando ulteriormente la presenza del gruppo nel settore dentale europeo.

Con ricavi in crescita, margini solidi e una pipeline di acquisizioni attiva, Lifco continua a consolidarsi come uno dei player industriali più dinamici della Svezia. Il rialzo in Borsa riflette la fiducia degli investitori nella strategia di espansione sostenibile e diversificata adottata dal gruppo.

