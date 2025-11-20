Liontrust - BorsaInside.com

Le azioni Liontrust Asset Management hanno registrato un rialzo significativo in Borsa, con un incremento superiore al 4 percento, dopo l’annuncio di un piano strategico che punta a rafforzare la fiducia degli investitori attraverso riacquisti azionari, ottimizzazione dei costi e nuove opportunità nel segmento istituzionale. Nonostante il calo degli utili e dei ricavi nella prima parte dell’anno fiscale, il mercato ha reagito positivamente, valutando le nuove iniziative come un segnale di rilancio.

Nel semestre chiuso il 30 settembre, la società ha riportato un utile ante imposte rettificato pari a 15,7 milioni di sterline, in contrazione rispetto ai 25,8 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, ma comunque vicino alle stime degli analisti, fissate intorno ai 16 milioni.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Anche i ricavi hanno mostrato una flessione, attestandosi a 69,1 milioni di sterline contro gli 87 milioni dell’esercizio precedente, in gran parte a causa della riduzione degli asset in gestione e consulenza (AuMA) e dei deflussi dai fondi.

Gli asset complessivi gestiti da Liontrust si sono stabilizzati a 22 miliardi di sterline alla data del 30 settembre, ma la società continua ad affrontare deflussi consistenti: nel semestre sono usciti 2,32 miliardi di sterline, in peggioramento rispetto ai 2,07 miliardi di deflussi registrati un anno fa. Da qui la necessità di intervenire con misure mirate a contenere i costi e rilanciare l’attrattività dell’offerta.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Il management ha annunciato un nuovo programma di buyback da 10 milioni di sterline, volto a sostenere il valore del titolo e migliorare il rendimento per gli azionisti. Contestualmente ha introdotto un piano di efficientamento che dovrebbe generare risparmi annuali pari a circa 1,5 milioni di sterline entro giugno 2026, con costi di implementazione stimati in circa 1 milione. Confermato anche un dividendo intermedio di 7 pence per azione, in linea con le attese del mercato finanziario.

Nel commentare i risultati, l’Amministratore Delegato John Ions ha evidenziato come il ritorno a flussi positivi stia richiedendo più tempo del previsto, ma ha sottolineato un elemento incoraggiante: l’ampliamento della base clienti e l’interesse crescente per la gamma di soluzioni proposte dalla società. Un segnale di possibile inversione di tendenza arriva anche dal segmento istituzionale, dove Liontrust ha già ottenuto due nuovi mandati per un valore complessivo di circa 250 milioni di sterline, con attivazione prevista entro la fine di dicembre 2025.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte della redditività, i margini restano sotto pressione: il margine sui ricavi è sceso allo 0,56 percento rispetto allo 0,60 percento dell’anno precedente, mentre il margine operativo rettificato è passato dal 30,5 percento al 23,8 percento, evidenziando l’impatto del contesto di mercato sfidante.

Gli investitori hanno però apprezzato la visione strategica e le azioni intraprese per rafforzare la struttura finanziaria, sostenere il titolo e migliorare l’efficienza operativa. La risposta del mercato suggerisce che, pur in una fase complessa, le misure adottate potrebbero porre le basi per una ripresa più solida nei prossimi trimestri.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com