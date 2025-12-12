Azioni LPP - BorsaInside.com

Il gruppo polacco LPP, uno dei nomi più rilevanti della moda retail in Europa dell’Est, ha pubblicato risultati trimestrali nettamente superiori alle attese, scatenando l’entusiasmo del mercato. Nel terzo trimestre l’azienda ha registrato un balzo dell’utile netto del 39 percento, arrivato a quota 800 milioni di zloty, mentre i ricavi hanno superato i 6 miliardi di zloty, con una crescita annua del 22 percento.

La reazione degli investitori non si è fatta attendere: il titolo LPP ha messo a segno un +9,4 percento nelle contrattazioni di venerdì mattina, sostenuto dal terzo trimestre consecutivo in accelerazione e da una redditività in miglioramento.

Margini in rafforzamento e redditività in ascesa

Il trimestre ha mostrato progressi solidi su tutte le principali metriche finanziarie.

Il margine lordo si è attestato al 57,6 percento, circa un punto percentuale in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’EBITDA è cresciuto del 48 percento raggiungendo 1,7 miliardi di zloty, mentre il risultato operativo ha evidenziato un aumento del 61 percento toccando 1,2 miliardi di zloty.

Secondo il vicepresidente Marcin Bójko, il trimestre conferma la forza del modello di business del gruppo: le collezioni stanno performando bene e tutti i canali di vendita stanno contribuendo alla crescita.

Volano sia i negozi fisici che l’ecommerce

La ripresa dei consumi e una strategia commerciale aggressiva hanno dato una spinta decisiva ai risultati.

Le vendite nei negozi tradizionali sono avanzate di oltre il 22 percento, con un like-for-like positivo del 4,3 percento. L’ecommerce continua a rappresentare una componente cruciale del business, crescendo del 21 percento e toccando 1,7 miliardi di zloty.

Particolarmente forte la performance del Black Friday, che ha registrato un incremento del 32 percento rispetto all’anno precedente, segnale di una domanda robusta in vista della stagione natalizia.

Espansione record: 232 nuovi punti vendita in un solo trimestre

LPP continua a investire nella sua presenza retail a ritmo sostenuto. Solo negli ultimi tre mesi il gruppo ha inaugurato 232 nuovi negozi, di cui 200 appartenenti al marchio Sinsay, sempre più centrale nella strategia del gruppo grazie alla sua crescita esplosiva e al forte appeal tra i più giovani.

L’azienda ha inoltre ampliato la propria impronta internazionale entrando in Azerbaijan a ottobre e in Moldavia a dicembre, consolidando così la spinta all’espansione geografica.

Previsioni 2025 e obiettivi 2026

Il management ha confermato una visione ottimistica per i prossimi mesi.

Per l’intero anno fiscale LPP punta a superare la soglia dei 23 miliardi di zloty di ricavi, con un piano di nuove aperture compreso tra 350 e 400 negozi entro gennaio.

Guardando al 2026, la società si aspetta di raggiungere 28-29 miliardi di zloty di ricavi, mantenendo livelli di redditività stabili e prevedendo 2,6 miliardi di zloty di investimenti in conto capitale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

