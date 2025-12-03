Macy's - BorsaInside.com

Il titolo Macy’s ha aperto la seduta pre-market con un rialzo di circa il 3,5%, trainato da un terzo trimestre nettamente superiore alle attese degli analisti e da un miglioramento delle stime per l’intero anno. La storica catena statunitense di grandi magazzini ha infatti messo a segno la crescita più robusta delle vendite comparabili degli ultimi tre anni, segnale di una ripresa più solida del previsto.

Nel periodo, Macy’s ha registrato un utile per azione rettificato di 0,09 dollari, superando nettamente la previsione di Wall Street che indicava un calo a -0,13 dollari. Anche i ricavi trimestrali, pari a 4,7 miliardi di dollari, hanno battuto il consensus fermo a 4,56 miliardi. L’indicatore chiave delle vendite comparabili ha segnato un incremento del 3,2% considerando owned, licensed e marketplace, un dato superiore alle proiezioni interne dell’azienda.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Secondo il CEO Tony Spring, questi risultati rappresentano “le migliori performance degli ultimi 13 trimestri” e confermano che la strategia di rilancio Bold New Chapter sta iniziando a produrre effetti concreti sul coinvolgimento della clientela.

Uno dei principali motori della crescita è stato Bloomingdale’s, che ha centrato il quinto trimestre consecutivo in aumento, con un impressionante +9% nelle vendite comparabili, il miglior risultato in oltre tre anni. Bene anche i negozi Macy’s Reimagine, che continuano a sovraperformare la rete tradizionale con un incremento del 2,7%, mentre la catena di bellezza Bluemercury ha chiuso il trimestre con un +1,1%.

Alla luce dei risultati, Macy’s ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il 2024. Il gruppo si attende ora un utile per azione compreso tra 2,00 e 2,20 dollari, rispetto alla precedente stima di 1,70–2,05 dollari e in linea con il target minimo previsto dagli analisti. Riviste verso l’alto anche le previsioni sui ricavi, che dovrebbero attestarsi tra 21,48 e 21,63 miliardi, superando il consensus di 21,3 miliardi.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte della redditività, il margine lordo si è leggermente contratto al 39,4%, con una riduzione di 20 punti base dovuta soprattutto alle pressioni tariffarie. Nonostante ciò, la marginalità ha comunque superato le attese, grazie a interventi interni di contenimento dei costi e gestione più efficiente dell’inventario. Nel trimestre, la società ha inoltre restituito 99 milioni di dollari agli azionisti tramite dividendi e buyback.

In vista della stagione natalizia, Spring ha sottolineato che Macy’s arriva “con un assortimento rinnovato, competitivo e capace di offrire valore”, supportato da un’esperienza omnicanale più fluida e progettata per aumentare la conversione tra negozi fisici e piattaforme digitali.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com