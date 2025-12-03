Il titolo Macy’s ha aperto la seduta pre-market con un rialzo di circa il 3,5%, trainato da un terzo trimestre nettamente superiore alle attese degli analisti e da un miglioramento delle stime per l’intero anno. La storica catena statunitense di grandi magazzini ha infatti messo a segno la crescita più robusta delle vendite comparabili degli ultimi tre anni, segnale di una ripresa più solida del previsto.
Nel periodo, Macy’s ha registrato un utile per azione rettificato di 0,09 dollari, superando nettamente la previsione di Wall Street che indicava un calo a -0,13 dollari. Anche i ricavi trimestrali, pari a 4,7 miliardi di dollari, hanno battuto il consensus fermo a 4,56 miliardi. L’indicatore chiave delle vendite comparabili ha segnato un incremento del 3,2% considerando owned, licensed e marketplace, un dato superiore alle proiezioni interne dell’azienda.
Secondo il CEO Tony Spring, questi risultati rappresentano “le migliori performance degli ultimi 13 trimestri” e confermano che la strategia di rilancio Bold New Chapter sta iniziando a produrre effetti concreti sul coinvolgimento della clientela.
Uno dei principali motori della crescita è stato Bloomingdale’s, che ha centrato il quinto trimestre consecutivo in aumento, con un impressionante +9% nelle vendite comparabili, il miglior risultato in oltre tre anni. Bene anche i negozi Macy’s Reimagine, che continuano a sovraperformare la rete tradizionale con un incremento del 2,7%, mentre la catena di bellezza Bluemercury ha chiuso il trimestre con un +1,1%.
Alla luce dei risultati, Macy’s ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il 2024. Il gruppo si attende ora un utile per azione compreso tra 2,00 e 2,20 dollari, rispetto alla precedente stima di 1,70–2,05 dollari e in linea con il target minimo previsto dagli analisti. Riviste verso l’alto anche le previsioni sui ricavi, che dovrebbero attestarsi tra 21,48 e 21,63 miliardi, superando il consensus di 21,3 miliardi.
Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida
Sul fronte della redditività, il margine lordo si è leggermente contratto al 39,4%, con una riduzione di 20 punti base dovuta soprattutto alle pressioni tariffarie. Nonostante ciò, la marginalità ha comunque superato le attese, grazie a interventi interni di contenimento dei costi e gestione più efficiente dell’inventario. Nel trimestre, la società ha inoltre restituito 99 milioni di dollari agli azionisti tramite dividendi e buyback.
In vista della stagione natalizia, Spring ha sottolineato che Macy’s arriva “con un assortimento rinnovato, competitivo e capace di offrire valore”, supportato da un’esperienza omnicanale più fluida e progettata per aumentare la conversione tra negozi fisici e piattaforme digitali.
Migliori Piattaforme di Trading
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore
CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Investimento minimo a partire da 1$
- Deposito minimo a partire da $50
- Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7
72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Migliori Piattaforme di Trading
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore
CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.