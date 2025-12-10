Magnum - BorsaInside.com

Il debutto di Magnum come azienda indipendente sta attirando molta attenzione nei mercati finanziari. Barclays, nella sua prima valutazione formale del gruppo, sceglie una posizione prudente: rating “equal weight” e un target price di 13,7 euro. Una scelta che riflette un atteggiamento equilibrato – ottimismo per il potenziale a lungo termine, ma consapevolezza di sfide immediate che potrebbero frenare la corsa.

Margini sotto pressione prima del recupero

Nonostante le ambizioni del management, Barclays non sposa la narrativa di un miglioramento costante dei margini.

Secondo gli analisti:

nel 2025 l’EBITDA margin dovrebbe attestarsi intorno al 16,4% ,

dovrebbe attestarsi intorno al , per poi scendere nel 2026 ,

, e risalire gradualmente al 16,6% nel 2027.

Il broker definisce comunque strategica la separazione da Unilever, ritenendola un passo essenziale per “liberare” pienamente il valore del marchio.

Tre elementi che complicano il quadro

Barclays individua tre venti contrari che potrebbero rallentare i risultati.

1) India: crescita dei ricavi ma margini azzerati

L’acquisizione di Kwality Wall’s, leader locale, porterà circa 200 milioni di euro di vendite aggiuntive, ma con EBITDA pari a zero. I margini del business indiano sono già franati:

dal 7,1% dell’anno fiscale 2024-25

allo 0% nella prima metà del 2025/26.

Inflazione del cacao, GST e adeguamenti prezzo hanno stretto la redditività.

Barclays stima inoltre una perdita di 20 punti base nel margine legata alla fine delle royalty (16 milioni nel 2024) e un’altra penalizzazione simile dovuta ai maggiori costi di ammortamento.

2) La grande incognita dei volumi

Il vero interrogativo riguarda quanto Magnum sia in grado di crescere “per davvero”, cioè aumentando i volumi.

Dal 2019 al 2024:

crescita organica media +3,9%

ma volumi -0,6%

e quasi tutto il progresso derivante dai prezzi (+4,5%).

Volatilità evidente: dal -10,1% nel Q3 2023 al +6,7% nel Q3 2024.

Gli analisti si chiedono se il marchio riuscirà a mantenere ritmo e affidabilità per raggiungere l’obiettivo ufficiale: +3/5% di crescita organica.

3) Pressione sulla pricing power

Due fattori rendono fragile il potere di prezzo:

forte esposizione alla Turchia 7-8% dei ricavi ma 14-15% dell’EBIT classificato come mercato iperinflazionistico

prezzi negativi negli USA in alcune categorie.

Un contesto che rende più difficile tradurre l’aumento dei costi in prezzi più alti ai consumatori.

GLP-1 e cambiamenti dei consumi: un rischio poco discusso

A pesare ulteriormente c’è una tendenza strutturale: gli americani consumano meno gelato.

Dal 2000 al 2023 il consumo pro capite è sceso da 26,1 a 19,5 libbre, circa -25%.

Barclays cita inoltre la diffusione dei farmaci dimagranti GLP-1, utilizzati da un adulto USA su otto.

Gli studi Cornell mostrano che chi li assume riduce gli acquisti di prodotti considerati “piaceri” tra il 6,7% e l’11,1%.

Capex e allocazione del capitale: abbastanza aggressivi?

Magnum intende spendere il 5% delle vendite in capex – un aumento rispetto allo storico 4% – per rinnovare congelatori e accelerare nei mercati emergenti.

Barclays però dubita che basti: il principale rivale Froneri ha investito mediamente più di Magnum negli ultimi anni.

Il risultato è un quadro impegnativo:

free cash flow atteso a 527 milioni nel 2026 ,

, in calo rispetto agli 814 milioni del 2024 .

. debito netto a 3,5 miliardi entro fine 2025,

entro fine 2025, leva a 2,6x EBITDA

e 139 milioni di interessi netti nel 2026.

Il lato positivo: asset potenti e leadership globale

Nonostante la cautela, Barclays riconosce alcune armi competitive notevoli:

20% del mercato mondiale

6 marchi tra i primi 10 al mondo

3 milioni di congelatori proprietari (il doppio di Froneri)

(il doppio di Froneri) ricerca e sviluppo a 92 milioni di euro , pari all’1,2% dei ricavi Froneri investe appena lo 0,3%.

, pari all’1,2% dei ricavi

Perché 13,7 euro?

Il target price nasce da un DCF con:

WACC 7,5%

crescita a lungo termine 2%

e un multiplo implicito di 8,7 volte l’EBITDA 2026.

Magnum ha le carte per affermarsi come protagonista mondiale indipendente. Tuttavia, Barclays mette in guardia: la corsa iniziale non sarà lineare. Tra margini che cedono, volumi incerti, rischi macro e nuovi trend che cambiano le abitudini alimentari, il 2026 potrebbe rivelarsi un banco di prova cruciale.

Il vero punto è se il marchio saprà trasformare la sua enorme eredità commerciale in crescita organica sostenuta. I mercati lo sapranno presto.

