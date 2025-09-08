Le azioni di Medacta Group SA (SIX:MOVE) hanno chiuso in rialzo dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025, che hanno superato le previsioni degli analisti grazie a una crescita solida dei margini e a un miglioramento significativo della redditività operativa.
Nel dettaglio, il produttore svizzero di dispositivi medici ha registrato un EBITDA rettificato pari a 98,8 milioni di euro, ben oltre le stime di consenso fissate a circa 91 milioni di euro. L’EBIT rettificato ha segnato un incremento del 13% rispetto alle previsioni, confermando l’efficacia della strategia di crescita adottata dalla società.
Margini in miglioramento e flussi di cassa positivi
Il margine EBITDA rettificato si è attestato al 28,7%, in aumento rispetto al 26,9% registrato nello stesso periodo del 2024. Il margine lordo è rimasto pressoché stabile al 68,3%, leggermente inferiore al 68,5% dell’anno precedente, con l’impatto negativo dei tassi di cambio parzialmente compensato dall’incremento dei volumi e dall’efficienza operativa.
Particolarmente significativo il miglioramento del flusso di cassa libero per gli azionisti, salito a 3,6 milioni di euro rispetto al dato negativo di 18,3 milioni di euro nel primo semestre 2024. Tuttavia, la società ha sottolineato che la cifra resta contenuta a causa dei continui investimenti in progetti di espansione.
Previsioni di crescita confermate
Nonostante l’incertezza macroeconomica, Medacta ha confermato le guidance per l’intero 2025, puntando a:
- Crescita dei ricavi tra +16% e +18% a valute costanti
- Margine EBITDA rettificato intorno al 28%
La società ha inoltre ribadito di non essere influenzata dai dazi statunitensi, pur mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione del contesto internazionale.
Le stime di UBS per i prossimi anni
Secondo gli analisti di UBS, i risultati semestrali rafforzano il profilo di crescita del gruppo:
- Ricavi attesi: 692 milioni di euro nel 2025 e 781 milioni di euro nel 2026
- Utile netto previsto: 87 milioni di euro nel 2025 e 104 milioni di euro nel 2026
- Utile diluito per azione: in crescita da 3,84 euro nel 2024 a 4,34 euro nel 2025 e 5,19 euro nel 2026
- Dividendo per azione stimato in aumento: da 0,72 euro nel 2024 a 0,86 euro nel 2025
Nonostante i dati incoraggianti, UBS ha mantenuto un rating “neutral” sul titolo, fissando un target price a 12 mesi di 151 franchi svizzeri.
Prospettive per gli investitori
Il superamento delle stime di mercato, unito a margini in crescita e solide prospettive di ricavi, rafforza l’appeal di Medacta nel settore dei dispositivi medici. Tuttavia, la valutazione attuale del titolo e l’approccio prudente degli analisti suggeriscono che il potenziale di rialzo potrebbe essere più graduale nei prossimi trimestri.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
