Le azioni di Medacta Group SA (SIX:MOVE) hanno chiuso in rialzo dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025, che hanno superato le previsioni degli analisti grazie a una crescita solida dei margini e a un miglioramento significativo della redditività operativa.

Nel dettaglio, il produttore svizzero di dispositivi medici ha registrato un EBITDA rettificato pari a 98,8 milioni di euro, ben oltre le stime di consenso fissate a circa 91 milioni di euro. L’EBIT rettificato ha segnato un incremento del 13% rispetto alle previsioni, confermando l’efficacia della strategia di crescita adottata dalla società.

Margini in miglioramento e flussi di cassa positivi

Il margine EBITDA rettificato si è attestato al 28,7%, in aumento rispetto al 26,9% registrato nello stesso periodo del 2024. Il margine lordo è rimasto pressoché stabile al 68,3%, leggermente inferiore al 68,5% dell’anno precedente, con l’impatto negativo dei tassi di cambio parzialmente compensato dall’incremento dei volumi e dall’efficienza operativa.

Particolarmente significativo il miglioramento del flusso di cassa libero per gli azionisti, salito a 3,6 milioni di euro rispetto al dato negativo di 18,3 milioni di euro nel primo semestre 2024. Tuttavia, la società ha sottolineato che la cifra resta contenuta a causa dei continui investimenti in progetti di espansione.

Previsioni di crescita confermate

Nonostante l’incertezza macroeconomica, Medacta ha confermato le guidance per l’intero 2025, puntando a:

Crescita dei ricavi tra +16% e +18% a valute costanti

tra a valute costanti Margine EBITDA rettificato intorno al 28%

La società ha inoltre ribadito di non essere influenzata dai dazi statunitensi, pur mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione del contesto internazionale.

Migliori Piattaforme di Trading

Le stime di UBS per i prossimi anni

Secondo gli analisti di UBS, i risultati semestrali rafforzano il profilo di crescita del gruppo:

Ricavi attesi : 692 milioni di euro nel 2025 e 781 milioni di euro nel 2026

: nel e nel Utile netto previsto : 87 milioni di euro nel 2025 e 104 milioni di euro nel 2026

: nel e nel Utile diluito per azione : in crescita da 3,84 euro nel 2024 a 4,34 euro nel 2025 e 5,19 euro nel 2026

: in crescita da nel a nel e nel Dividendo per azione stimato in aumento: da 0,72 euro nel 2024 a 0,86 euro nel 2025

Nonostante i dati incoraggianti, UBS ha mantenuto un rating “neutral” sul titolo, fissando un target price a 12 mesi di 151 franchi svizzeri.

Prospettive per gli investitori

Il superamento delle stime di mercato, unito a margini in crescita e solide prospettive di ricavi, rafforza l’appeal di Medacta nel settore dei dispositivi medici. Tuttavia, la valutazione attuale del titolo e l’approccio prudente degli analisti suggeriscono che il potenziale di rialzo potrebbe essere più graduale nei prossimi trimestri.

