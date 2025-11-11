Hensoldt - BorsaInside.com

La seduta di martedì si apre in salita per Hensoldt, con il titolo che registra un netto arretramento dopo le analisi poco incoraggianti diffuse da Morgan Stanley. La banca statunitense ha infatti messo in discussione la solidità del nuovo piano industriale illustrato durante il Capital Markets Day, in particolare per quanto riguarda il ritmo di crescita previsto nei prossimi anni.

Secondo l’analista Ross Law, gli obiettivi fissati per il 2030 non presentano elementi capaci di sorprendere il mercato. L’azienda punta a raggiungere ricavi nell’ordine dei 6 miliardi di euro e un margine EBITDA rettificato minimo del 20%, numeri che sostanzialmente coincidono con ciò che gli investitori si aspettavano già. Il problema, sottolinea Law, è la traiettoria che dovrebbe portare a quei risultati.

Dalle stime illustrate emerge infatti una crescita ritenuta troppo debole nel triennio centrale del piano. Per il 2026 Hensoldt prevede un incremento dei ricavi del 10%, molto lontano dal 16% ipotizzato dal consenso. Anche il miglioramento della redditività appare inferiore alle attese: un incremento di 50 punti base, contro i 60 che il mercato si aspettava.

Morgan Stanley segnala poi un ulteriore punto critico: la generazione di cassa. La società stima per il 2026 una conversione cash flow/utili attorno al 40%, ben sotto il 50% anticipato dagli analisti. Una debolezza che, secondo la banca, sarebbe legata a un deciso aumento degli investimenti, destinati a salire al 6,2% delle vendite, quasi il doppio rispetto al livello previsto per il 2025.

“In assenza di un upgrade degli utili e con un piano che concentra i progressi più significativi nella parte finale del decennio, è difficile trovare elementi che possano sostenere un immediato rialzo del titolo”, osservano gli esperti della banca.

La reazione del mercato è immediata: alle 08:19 GMT le azioni Hensoldt cedono quasi il 6% alla Borsa di Francoforte.

Durante il Capital Markets Day, la società tedesca specializzata in elettronica per la difesa ha fornito anche ulteriori indicazioni sui propri obiettivi industriali. Per il 2026 è previsto un rapporto book-to-bill compreso tra 1,5 e 2, a conferma della forte domanda attesa nei prossimi anni.

A livello geografico, il gruppo prevede un riequilibrio dei ricavi: la Germania, oggi centrale e pari al 57% delle entrate 2024, dovrebbe scendere attorno alla metà del totale, mentre i cosiddetti “paesi strategici” raddoppieranno la propria incidenza passando dal 10 al 20%.

Sul fronte dei business, Hensoldt si aspetta una crescita più sostenuta per la divisione Optronics, con una crescita media annua vicina al 20%, superiore al 16% previsto per il comparto Sensors.

Ampio spazio è stato dedicato anche al progetto Operations 2.0, una roadmap che punta ad ampliare la capacità produttiva almeno fino al 2030. Sono in arrivo nuovi stabilimenti a Oberkochen e Wetzlar, oltre a un potenziamento delle linee dedicate ai radar, compresi sistemi come TRML-4D e SPEXER. Le infrastrutture già pianificate dovrebbero garantire margini di crescita fino al 2028, ma l’azienda ha confermato di essere già al lavoro su ulteriori espansioni.

Infine, Hensoldt ribadisce che la crescita di lungo periodo sarà trainata dalla difesa software-defined, un settore a margini più elevati destinato a diventare una delle colonne portanti del business. Le piattaforme proprietarie MDOcore, ELYSION e CERETRON rappresenteranno il cuore dello sviluppo software, con ricavi ricorrenti e un crescente peso strategico.

