Le azioni Metso hanno registrato un calo a Helsinki, nonostante il gruppo industriale finlandese abbia presentato una nuova strategia pluriennale con traguardi di crescita e redditività più alti rispetto al passato. Nella seduta di martedì mattina il titolo segnava una flessione del 2,7%, segnale che il mercato ha accolto con cautela le nuove linee guida.

La società ha lanciato il piano strategico “We go beyond.” valido per il periodo 2026-2030, che si fonda su quattro pilastri principali: centralità del cliente, espansione del business post-vendita, leadership in sostenibilità e sicurezza, oltre a un rafforzamento dell’eccellenza finanziaria.

Secondo Metso, la domanda globale resterà sostenuta nei prossimi anni grazie a megatrend strutturali come l’elettrificazione, l’aumento degli investimenti infrastrutturali e la crescita del riciclo dei materiali.

Nel settore Aggregati, le prospettive positive arrivano dai grandi cantieri di costruzione e dalla crescente attenzione al recupero dei materiali da costruzione. Nel comparto Minerali, invece, l’azienda vede un forte aumento della richiesta di rame, alimentato dall’espansione dei data center, dalla transizione energetica e dallo sviluppo delle energie rinnovabili.

Il CEO Sami Takaluoma ha sottolineato come la nuova strategia identifichi con precisione le aree di crescita prioritarie per entrambe le divisioni, delineando un percorso di sviluppo chiaro e ambizioso.

Nuovi obiettivi finanziari di Metso

Il gruppo si è posto traguardi più sfidanti:

Crescita media annua delle vendite di almeno il 7% fino al 2028

Margine EBITA rettificato superiore al 18%

Rapporto debito netto/EBITDA inferiore a 1,5

Dividendi distribuiti pari ad almeno il 50% dell’utile per azione

Per i singoli segmenti, Metso punta a un margine operativo minimo del 17% per gli Aggregati e del 20% per i Minerali, confermando l’intenzione di rafforzare ulteriormente la propria competitività.

Focus su sostenibilità e sicurezza

Il nuovo piano ribadisce anche l’impegno verso una gestione responsabile. Metso punta a raggiungere zero emissioni nette entro il 2030 nelle proprie attività, estendendo al tempo stesso gli obiettivi climatici a tutta la catena del valore.

Sul fronte sicurezza, l’iniziativa “Start with safety” mira a ridurre in modo significativo il numero di infortuni sul lavoro, promuovendo una cultura basata su pratiche preventive e responsabilità condivisa.

Prossimi appuntamenti

Maggiori dettagli sulla nuova strategia saranno illustrati il 2 ottobre durante il Capital Markets Day, occasione in cui l’azienda presenterà anche i piani di sviluppo concreti per i prossimi anni.

Con questa mossa, Metso ambisce a rafforzare il proprio ruolo a livello globale, bilanciando l’obiettivo di una crescita redditizia con un chiaro impegno verso innovazione, sostenibilità e sicurezza sul lavoro.

