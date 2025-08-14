Adyen - BorsaInside.com

Il titolo Adyen NV (AS:ADYEN) ha subito un forte calo del 17% nella seduta di giovedì, dopo che il gruppo olandese di servizi di pagamento ha diffuso risultati semestrali inferiori alle attese e ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l’intero 2025. Alla base di questa revisione ci sarebbero anche gli effetti delle politiche tariffarie statunitensi, che stanno influenzando le abitudini di spesa dei clienti.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Nel primo semestre 2025, Adyen ha registrato ricavi netti pari a 1,093 miliardi di euro, in crescita del 20% su base annua (21% a valuta costante), un ritmo leggermente sotto il target del mercato che stimava un +21%. L’EBITDA è salito del 28% a 543,7 milioni di euro, con un margine del 50%, centrando le previsioni degli analisti. Tuttavia, la delusione è arrivata dalle nuove prospettive, che indicano per l’intero anno una crescita dei ricavi netti intorno al 21%, ossia due punti percentuali in meno rispetto alle precedenti stime.

Il volume complessivo delle transazioni processate ha raggiunto 649 miliardi di euro, segnando solo un +5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Escludendo un cliente ad alto volume, la crescita si sarebbe attestata al 23%. Sul fronte dell’emissione di carte, Adyen ha superato i 2 miliardi di euro di volume, raddoppiando il numero di clienti rispetto all’anno precedente.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il CFO Ethan Tandowsky ha sottolineato come la priorità del 2025 sia stata consolidare i rapporti con i clienti esistenti e attrarre nuove aziende e piattaforme. Nonostante un contesto operativo più difficile per alcuni partner, l’azienda ha continuato a espandere la propria presenza in tutte le regioni e settori. Adyen mantiene inoltre una solida generazione di cassa, con un free cash flow conversion ratio all’87% e investimenti contenuti al 4% dei ricavi netti.

Gli analisti di Jefferies hanno evidenziato che il taglio di circa 200 punti base sulle previsioni di crescita riflette un cambiamento strutturale nel mercato, legato in particolare alle regole de minimis e alle nuove tariffe USA, che stanno frenando i volumi di commercio internazionale. Il broker, tuttavia, continua a considerare Adyen un’opportunità d’acquisto, grazie alla solidità operativa e alla buona performance del segmento Piattaforme, che compensa la debolezza nell’UC.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Tra i principali clienti di Adyen figurano Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft, confermando la capacità del gruppo di mantenere rapporti strategici con grandi multinazionali. In vista dell’Investor Day dell’11 novembre 2025 ad Amsterdam, il management dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulla strategia per affrontare le attuali difficoltà di mercato e tornare a un percorso di crescita sostenuta.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.