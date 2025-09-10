Pernod Ricard - BorsaInside.com

Morgan Stanley ha declassato il titolo Pernod Ricard (EPA: PERP) a “underweight”, segnalando un peggioramento delle prospettive per il produttore francese di vini e alcolici. La decisione arriva dopo la pubblicazione dei risultati annuali, con gli analisti che evidenziano utili inferiori alle attese per l’anno fiscale 2026 (FY26), rischi elevati di ulteriori revisioni al ribasso e una valutazione considerata poco attraente.

Il broker ha abbassato il target price da 90€ a 85€ per azione, sottolineando come i margini di crescita restino limitati nel breve periodo.

Risultati FY25 e prospettive deboli per l’FY26

I dati dell’anno fiscale 2025 hanno mostrato alcuni segnali positivi, tra cui:

taglio dei costi operativi ;

; rallentamento dello smaltimento delle scorte pre-dazio dei distributori negli Stati Uniti.

Tuttavia, nel complesso, la performance resta debole: l’utile per azione è sceso dell’8% su base annua. Morgan Stanley prevede un avvio difficile per l’FY26, stimando un calo delle vendite organiche del 6,5% nel primo trimestre. Per l’intero anno, la crescita organica dovrebbe segnare un -2%, peggiorando rispetto al consenso che si attendeva un calo più contenuto, pari allo 0,3%.

Impatto sui margini e sugli utili

Nonostante il piano di risparmio da 1 miliardo di euro distribuito su quattro anni, le pressioni sui margini restano forti. Morgan Stanley stima:

un calo dell’EBIT del 3,3% nell’FY26, ben al di sotto del consenso che indicava un -0,1%;

del nell’FY26, ben al di sotto del consenso che indicava un -0,1%; un utile per azione previsto a 5,85€, -19% rispetto all’FY25 e -9% sotto le attese di mercato.

Inoltre, le previsioni non includono ancora la cessione di Imperial Blue, operazione che potrebbe ridurre ulteriormente l’EPS di un ulteriore 2%.

Valutazione e confronto con il settore

Pernod Ricard tratta oggi a 15,8 volte gli utili stimati per l’FY26, un multiplo inferiore rispetto alla media dei beni di consumo (16,4x), ma superiore a quello dei produttori di birra (13-14x). Gli analisti evidenziano:

leva finanziaria più alta rispetto ai concorrenti;

rispetto ai concorrenti; crescita organica debole ;

; pressioni strutturali sui mercati chiave, in particolare Europa e Cina.

Il free cash flow yield atteso è del 4,2% per l’FY26, inferiore al 5,1% medio di settore, evidenziando vincoli finanziari persistenti.

Strategia globale e rischi geografici

La cessione di Imperial Blue ridurrà l’esposizione di Pernod sul mercato indiano dal 13% all’11% dei ricavi, mentre le vendite in Europa e Cina continueranno a pesare sulla crescita futura. Secondo Morgan Stanley, questa combinazione di debolezza strutturale, pressioni sui margini e valutazione poco interessante giustifica il nuovo rating negativo.

Outlook

Gli analisti prevedono un FY26 complicato, con un secondo trimestre ancora debole e probabili nuove revisioni degli utili nei prossimi mesi. In un contesto di vendite stagnanti e margini sotto pressione, il titolo resta sotto osservazione, con prospettive di breve termine considerate poco favorevoli.

